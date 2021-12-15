По предварительным данным, вакцина CoronaVac не защищает от штамма коронавируса “Омикрон” – исследование

В группе из 25 человек, полностью вакцинированных препаратом CoronaVac, ни у одного человека не было обнаружено достаточного количества антител в сыворотке крови для нейтрализации “Омикрона”, сообщила группа исследователей из Университета Гонконга.

В другой группе из такого же количества человек, полностью иммунизированных мРНК-вакциной от Pfizer/BioNTech, у пятерых обнаружили нейтрализующую способность против “Омикрона”.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В ЮАР 22 ноября обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, вызывающих беспокойство. ВОЗ присвоила ему название “Омикрон”.

В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими.

14 декабря генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус проинформировал, что штамм коронавируса “Омикрон” официально обнаружили в 77 странах, сообщала пресс-служба ВОЗ.

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. К 15 декабря первую дозу вакцины получили 14,2 млн украинцев, завершили курс вакцинации 12,6 млн.

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