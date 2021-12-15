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В Рыбинске воспитанники художественной школы оформляют витрины и состоялся традиционный День спорта

15.12.2021, 17:23, Новости
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В Рыбинске ученики Детской художественной школы оформляют витрины торговых точек к новогодним и рождественским праздникам.

Своей работой ребята хотят показать, что сделать город красивее и уютнее, несложно. Через несколько дней витрина кафе на улице Крестовой будет дарить праздничное настроение горожанам и гостям города.

Над оформлением витрины заняты ученики разных классов художественной школы. Для оформления используют технику трафарет. Вырезание деталей проходит на месте с учетом размера витрины. Композицию рисунка составляют элементы картин с зимними сюжетами русского художника Бориса Кустодиева. Вырезанный трафарет наклеивают на окно. Затем свободные от пленки сегменты закрасят гуашью.

– Стараемся, чтобы было красиво, думаю, горожанам понравится итоговый результат. Как простой житель Рыбинска, я бы очень порадовался такому оформлению витрины, – поделился учащийся подготовительного класса ДХШ Артем Моспан.

– Мы хотим задать тон, показать пример другим предпринимателям и просто горожанам , как создать праздничную атмосферу. Техника «трафарет» известная, а самое главное очень доступная. Используем мотивы картин русских живописцев с тройками лошадей, катающимися на санях детьми. В целом веселый новогодний сюжет, – рассказал директор Детской художественной школы Николай Тарасенко.

Оформление витрины займет один-два дня. В планах юных художников еще одна витрина – магазина одежды.

В Рыбинске состоялся традиционный День спорта.

Традиция проводить большую презентацию спортивных школ города и видов спорта, которые развивают в Рыбинске, родилась более 10 лет. И несколько лет подряд мероприятие проводили на стадионе ДС «Метеор». В этом году выбрали необычный формат. Представители всех 13 спортивных школ города встали на коньки и вышли на ледовую арену ДС «Полёт».

На лед Дворца спорта «Полет» вышли не только представители ледовых видов спорта, но и футболисты, волейболисты, лучники, гиревики, борцы, шахматисты и многие другие.

Зрителями настоящего ледового шоу-парада спортсменов стали воспитанники детских садов и младших классов общеобразовательных школ. Главная цель мероприятия «День спорта» – показать детям и их родителям разнообразие видов спорта, которыми можно заниматься в Рыбинске.

– В этом году мы решили сделать акцент на зимние виды спорта. И в первой части программы мы показываем тренировки на льду по хоккею, шорт-треку, фигурному катанию с комментариями тренеров. А во второй части мероприятия зрителей разделят на группы и познакомят уже со всеми видами спорта, спортивными школами, дадут возможность пообщаться с тренерами и молодыми спортсменами и, если захотят, то сразу записаться в спортшколы, – рассказал Олег Кондратенко, директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике.

Поприветствовала участников спортивного праздника участница двух олимпиад, воспитанница спортивной школы №4, шорт-трекистка Ольга Белякова. Она раскрыла свой секрет спортивного успеха.

– Секрет очень прост. Нужно выбрать вид спорта и полюбить его всем сердцем, тогда все получится, – сказала Ольга Белякова.

Уже со следующего дня рыбинские спортивные школы ждут новых воспитанников, вдохновленных состоявшимся мероприятием.




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