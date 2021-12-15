 

Google анонсирует выход специальной версии Android 12 Go edition

15.12.2021, 16:58, Новости дня
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В компании Google анонсировали выход обновленной версии платформы Android 12 Go edition. По словам разработчика, она подойдет для недорогих мобильных устройств, работа которых может быть ускорена за счет установки данного программного продукта.

Кроме прочего, в данной версии разработчик предлагает пользователям дополнительные инструменты, при помощи которых можно улучшить защиту конфиденциальности.

Еще одно преимущество состоит в том, что устройство с Android 12 Go edition станет более энергоэфективным, то есть сможет увеличить время автономной работы. Во время тестов эксперты установили, что и приложения на смартфонах запускаются быстрее примерно на 30%.



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