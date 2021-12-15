Грузия увеличила военный бюджет из-за «российской угрозы»

Расходы грузинской стороны на оборону в 2022 году по государственному бюджету составят 1 млрд 2,4 млн лари (около 322 млн долларов), заявили на заседании грузинского парламента, информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Зампред комитета по обороне и национальной безопасности Владимир Чачибая назвал эти расходы недостаточными, чтобы «никто не вздумал вынашивать против Грузии агрессивные планы».

По его словам, на оборону нужно как минимум еще триста миллионов лари (97 млн долларов), так как «следует ожидать более агрессивной политики России».

В 2021 году бюджет министерства обороны Грузии составлял 900 млн лари (более 290 млн долларов).

В Силах обороны Грузии состоят 37 тыс. человек.