Лукашенко решил по-новому выстроить Белоруссию

В случае одобрения на референдуме новой редакции Конституции Белоруссии предстоит по-новому выстроить страну, сообщил президент республики Александр Лукашенко.

«Важно, что будет потом (после одобрения измененной конституции на референдуме). Нам придется перелопатить сотни нормативно-правовых актов. Надо выстроить страну в целом. Не только в плане нормативно-правовой культуры, но нам надо будет организационно кое-где по-новому выстроить страну. Это моя важнейшая задача как президента. За меня никто эти вопросы не решит», – цитирует БелТА Лукашенко.

По его словам, если чиновники «немножко больше поработают, пошевелятся по-настоящему, мы решим любые проблемы». Глава государства отметил, что он должен организовать эту работу вместе с правительством, губернаторами, председателями гор- и райисполкомов, вместе с активом регионов страны.

«Ни в одной стране, я уверен, ни у одного президента, как у меня, нет таких людей, как вы», – подчеркнул президент.

При этом он еще раз обратил внимание на то, что «референдум не под Лукашенко». «Поймите вы наконец: не проголосуют люди за изменение Конституции, останется эта, «авторитарная» Конституция – об этой Конституции любой президент будет мечтать», – отметил он.

Лукашенко подчеркнул, что пора перераспределить полномочия между органами власти, но в то же время важно не допустить разбалансировки и концентрации всех полномочий в одних руках. По его мнению, Белоруссия должна остаться монолитным государством, чтобы в стране не было двоевластия.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия должна оставаться президентской республикой, чтобы «сохранить страну», при работе над поправками в конституцию нельзя допустить разбалансированности системы органов госвласти.

Планируется, что конституционный референдум состоится не позднее февраля 2022 года. Конституционная комиссия выработала вариант проекта правок в основной закон.