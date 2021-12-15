 

Лукашенко решил по-новому выстроить Белоруссию

15.12.2021, 16:54, Новости дня
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В случае одобрения на референдуме новой редакции Конституции Белоруссии предстоит по-новому выстроить страну, сообщил президент республики Александр Лукашенко.

«Важно, что будет потом (после одобрения измененной конституции на референдуме). Нам придется перелопатить сотни нормативно-правовых актов. Надо выстроить страну в целом. Не только в плане нормативно-правовой культуры, но нам надо будет организационно кое-где по-новому выстроить страну. Это моя важнейшая задача как президента. За меня никто эти вопросы не решит», – цитирует БелТА Лукашенко.

По его словам, если чиновники «немножко больше поработают, пошевелятся по-настоящему, мы решим любые проблемы». Глава государства отметил, что он должен организовать эту работу вместе с правительством, губернаторами, председателями гор- и райисполкомов, вместе с активом регионов страны. 

«Ни в одной стране, я уверен, ни у одного президента, как у меня, нет таких людей, как вы», – подчеркнул президент.

При этом он еще раз обратил внимание на то, что «референдум не под Лукашенко». «Поймите вы наконец: не проголосуют люди за изменение Конституции, останется эта, «авторитарная» Конституция – об этой Конституции любой президент будет мечтать», – отметил он.

Лукашенко подчеркнул, что пора перераспределить полномочия между органами власти, но в то же время важно не допустить разбалансировки и концентрации всех полномочий в одних руках. По его мнению, Белоруссия должна остаться монолитным государством, чтобы в стране не было двоевластия.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия должна оставаться президентской республикой, чтобы «сохранить страну», при работе над поправками в конституцию нельзя допустить разбалансированности системы органов госвласти. 

Планируется, что конституционный референдум состоится не позднее февраля 2022 года. Конституционная комиссия выработала вариант проекта правок в основной закон.



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