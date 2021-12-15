 

ЦРУ на 25% сократит количество своих сотрудников, работающих в правительстве РФ

15.12.2021, 16:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В течение трех лет американское ведомство планирует уменьшить количество своих представителей в правительстве РФ с 20 до 16.

Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции начальник отдела по сотрудничеству с Россией полковник ЦРУ Джон Макгравер.

Офицер подчеркнул, что между американскими спецслужбами и правительством РФ уже давно установилась атмосфера взаимного уважения и партнерства.

ЦРУ на 25 процентов сократит количество своих сотрудников, работающих в правительстве России– После окончания «холодной войны» мы не раз оказывали помощь московским коллегам. В 90-х наши офицеры консультировали правительство РФ в вопросах приватизации государственного имущества. Также и проект пенсионной реформы был составлен при активном участии сотрудников ЦРУ и Госдепа, — рассказал Макгравер.

Полковник заверил, что сокращение штата связано исключительно с личными обстоятельствами отдельных сотрудников.

– Двое наших офицеров в ближайшие годы достигнут пенсионного возраста, а еще двое попросили перевести их на другие участки работы: в «Роскосмос» и в правительство Белоруссии, — сообщил Макгравер.

Завершая пресс-конференцию, начальник отдела добавил, что оставшиеся 16 сотрудников будут и дальше прикладывать максимум усилий для развития дружественных отношений между Россией и США.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07 / Российские морские пехотинцы готовятся к высадке в Заливе Свиней

15.03 / Большое количество деревьев в жилых кварталах связали со снижением уровня депрессии

01.12 / Дочь Легкоступовой получила доступ к странной переписке мамы с Фирсовым

18.12 / Что посмотреть: 5 интересных фактов о съемочном процессе фильма “Мулан”

23.07 / Мнение: Коротко по Афганистану. 23.07.2021

03.04 / Мнение: Орденоносец

11.06 / Володин поддержал предложение рассмотреть на Совете Думы законопроект о запрете услуги суррогатного материнства для иностранцев

17.10 / В Европу с Петровым и Бошировым

26.07 / Мнение: Стратегия «Большого Ближнего Востока»: как США пытаются разрушить шиитский мост Ирана

26.11 / Володин и Андрейченко обсудили ситуацию на белорусско-польской границе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика