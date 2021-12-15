ЦРУ на 25% сократит количество своих сотрудников, работающих в правительстве РФ

В течение трех лет американское ведомство планирует уменьшить количество своих представителей в правительстве РФ с 20 до 16.

Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции начальник отдела по сотрудничеству с Россией полковник ЦРУ Джон Макгравер.

Офицер подчеркнул, что между американскими спецслужбами и правительством РФ уже давно установилась атмосфера взаимного уважения и партнерства.

– После окончания «холодной войны» мы не раз оказывали помощь московским коллегам. В 90-х наши офицеры консультировали правительство РФ в вопросах приватизации государственного имущества. Также и проект пенсионной реформы был составлен при активном участии сотрудников ЦРУ и Госдепа, — рассказал Макгравер.

Полковник заверил, что сокращение штата связано исключительно с личными обстоятельствами отдельных сотрудников.

– Двое наших офицеров в ближайшие годы достигнут пенсионного возраста, а еще двое попросили перевести их на другие участки работы: в «Роскосмос» и в правительство Белоруссии, — сообщил Макгравер.

Завершая пресс-конференцию, начальник отдела добавил, что оставшиеся 16 сотрудников будут и дальше прикладывать максимум усилий для развития дружественных отношений между Россией и США.

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