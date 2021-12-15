 

На московские маршруты в 2022 году выйдут 43 трехсекционных трамвая

15.12.2021, 16:27, Разное
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Помимо поставок трамваев, производитель гарантирует их ремонт и обслуживание в течение 30 лет. “Новые вагоны сейчас работают на 87 процентах маршрутов”, – отметил Ликсутов.

Глава Департамента транспорта уточнил, что новые трехсекционные трамваи выйдут на маршруты на севере и северо-западе столицы.

По пропускной способности трамвай занимает второе метро после метрополитена. Это не только вместительный, но и экологичный вид транспорта.

Новое поколение трамваев стало еще удобнее. У них низкий пол, система климат-контроля, во всех вагонах есть USB-порты для зарядки гаджетов. Салоны оборудованы креплениями для велосипедов, детских и инвалидных колясок.

Сейчас на маршрутах Москвы ходят свыше 500 современных низкопольных трамваев. Это более 50% городского парка. Полностью заменить подвижной состав планируется к концу 2023 года – все трамваи в столице будут низкопольными.

Москва продолжает обновлять подвижной состав городского общественного транспорта. Ранее сообщалось, что 2022-2023 годах планируется закупить около 700 вагонов метро, 900 вагонов пригородных электропоездов, 150 трамваев, 1,3 тысячи электробусов.



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