Ученые из России нашли на Марсе залежи льда

Ответ на давно мучивший человечество вопрос: “Есть ли на Марсе вода?”, – был получен уже давно. Красная планета оказалась не такой сухой, какой казалось ранее.

Однако в жидком виде H2O на Марсе все-таки не встречается. Марсианская вода бывает трех видов. Во-первых, она может быть абсорбированной. Чаще всего под этим понимается влажная пыль. Во-вторых, вода может содержаться в минералах, составляя до 15% от их общей массы. В таком случае говорят о химически связанной воде.

Наконец вода содержится на Марсе в виде свободного льда. Да, это обычный лед и никаких ухищрений кроме нагревания для превращения его в жидкую воду не требуется.

Именно такой лед в результате анализа собранных отечественным прибором FREND данных, обнаружили наши ученые. Сам аппарат подобрался к Марсу на борту российско-европейского орбитального корабля TGO.

Рекордные по своим объемам залежи льда были обнаружены в каньоне побольше практически в самом в центре Долины Маринера. Оказалось, что в этом месте, на пространстве площадью в 41 квадратный километр сосредоточено до 40% массовой доли воды. “Это очень много, по площади – в два с половиной раза больше, чем Ладожское озеро”, – рассказал завотделом ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов.

“Это место геологически удобное, самое большое, и содержит самую большую концентрацию льда”, – подчеркнул Игорь Митрофанов.

По мнению специалистов, обнаружить эти залежи льда при визуальном анализе поверхности Марса было невозможно. Скорее всего они покрыты марсианской пылью толщиной в несколько сантиметров. Российский прибор оценивает потоки нейтронов, и на основании полученных данных может указывать на залегающий на глубине до одного метра водород.