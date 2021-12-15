В суде ФРГ допустили выдачу РФ осужденного за убийство Хангошвили

В Высшем суде Берлина не исключили выдачу РФ мужчины, приговоренного к пожизненному заключению за убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине, но отметили, что окончательное решение остается за другими инстанциями.

«Я не могу ничего сказать, но не исключаю, что на последующих этапах такое решение может быть принято. Решение за другими органами», – передает РИА «Новости» слова представителя Высшего суда Берлина Лизы Яни.

При этом адвокат осужденного Роберт Хунгер заявил, что защита пока не приняла решение об обжаловании приговора. «Решение может быть принято в течение недели, но его должен принять осужденный, он его пока не принял», – сказал он.

Между тем представитель генеральной прокуратуры ФРГ заявил, что конкретный заказчик убийства Хангошвили в Берлине не установлен. «Я дам короткое заявление от лица генеральной прокуратуры. Вторая уголовная палата Высшего суда (Берлина) в полном объеме подтвердила обвинение прокуратуры по убийству. Подсудимый 23 августа 2019 в Малом Тиргартене в Берлине убил гражданина Грузии, он застрелил его. Это произошло по заказу государства. Конкретный заказчик не установлен», – сказал он.

Спикер добавил, что как установил и суд, Хангошвили «оказался в поле зрения из-за своей враждебности российскому государству, а особенно из-за участия в боях второй чеченской войны».

Напомним, Вадима Соколова приговорили к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили. Прокуратура Берлина в 2020 году предъявила россиянину обвинения в убийстве и незаконном владении полуавтоматическим огнестрельным оружием.

Убийство 40-летнего гражданина Грузии, проживавшего в Берлине под именем Торнике К., было совершено 23 августа 2019 года. Американские СМИ писали о «российском следе» в деле, а Германия объявила двух сотрудников посольства РФ персонами нон грата.

Посла России вызывали в МИД Германии для изложения ему позиции Берлина по делу об убийстве. Москва опровергала причастность к преступлению, подчеркивая, что сам Хангошвили был боевиком.