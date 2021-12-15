Google заявил о готовности уволить невакцинированных от COVID сотрудников

Компания Google предупредила своих сотрудников, что грядут увольнения за отказ соблюдать корпоративную этику, требующую вакцинацию от коронавируса, говорится в документах компании.

В циркуляре, распространенном руководством Google, на который ссылается телеканал CNBC, персоналу предписывалось до 3 декабря предоставить компании подтверждение о прохождении вакцинации, либо медотовод или справку о невозможности сделать прививку по религиозным причинам, передает РИА «Новости».

В документе говорится, что за отказ пройти вакцинацию до 18 января работники будут отправлены в «оплаченный административный отпуск» на 30 дней. После этого невакцинированные сотрудники должны будут взять неоплачиваемый отпуск на шесть месяцев, а потом будут уволены.

Отмечается, что в отличии от других компаний, сотрудники Google должны появляться в офисе три дня в неделю обязательно.

«Постоянное тестирование не является действенной альтернативой для вакцинации», – говорится в документе.

Ранее иммунолог оценил вариант ревакцинации раз в три месяца. Введение ускоренной ревакцинации против COVID-19 в РФ вслед за Великобританией было бы «логично», сообщил иммунолог Владислав Жемчугов.