Памятник Бандере облили краской в Тернополе

Неизвестные облили красной краской памятник лидеру «Организации украинских националистов» Степану Бандере, информирует пресс-служба областного управления национальной полиции Украины.

«Неизвестный повредил памятник Степану Бандере, что по улице Соломии Крушельницкой в Тернополе. Монумент был облит красной краской», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия, опрашивает свидетелей и просматривает камеры видеонаблюдения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство», по которой злоумышленнику грозит до пяти лет колонии.

Напомним, Степан Бандера был лидером «Организации украинских националистов» и главным инициатором создания боевого крыла ОУН «Украинской повстанческой армии» (УПА, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ – прим. ВЗГЛЯД). Она была создана в 1942 году и воевала преимущественно против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.