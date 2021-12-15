 

“Был сильно пьян”. СМИ сообщили, что 59-летнему Лепсу потребовалась помощь психиатра. Представители артиста это отрицают

15.12.2021, 15:52, Новости дня
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“Лепса госпитализировали в Москве. Ему потребовалась помощь психиатра”, – говорится в публикации.

Отмечается, что это уже вторая госпитализация артиста на этой неделе.

“В первый раз Лепс был сильно пьян. Врачи предложили остаться, психиатр выписал артисту сильнодействующие препараты и посоветовал лечение в спецклинике. Через день музыкант вновь вернулся в больницу. Очень пьяный и в сопровождении охраны. Помимо психологических проблем, врачи подозревают у него гипертонический криз”, – сообщили авторы Telegram-канала.

Ранее о проблемах со здоровьем у Лепса в Instagram сообщила российская певица Лариса Долина. Она сообщила, что “из-за внезапной Гришиной болезни” сорвалась премьера их дуэта.

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Публикация от Лариса Долина (@larisa.dolina.official)

Представитель Лепса Владимир Урюпин в комментарии информагентству “Москва” опроверг госпитализацию артиста, подчеркнув, что он находится дома и готовится к концерту, который запланирован на ближайшие выходные.

Контекст:

Российские СМИ начали писать о проблемах со здоровьем у Лепса после того, как стало известно, что его жена Анна Шаплыкова подала на развод после 20 лет совместной жизни. У пары есть трое детей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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