 

Украина ратифицировала соглашение с ЕС об участии в программе “Креативная Европа”

15.12.2021, 15:52, Новости дня
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Законопроект поддержали 319 депутатов.

Согласно пояснительной записке (.docx), Украина участвует в программе “Креативная Европа” с 2016 года. Программа направлена на поддержку и усиление конкурентоспособности европейского, культурного, креативного и аудиовизуального секторов, а также на развитие и продвижение культурного и языкового разнообразия и сохранение культурного наследия стран Европы.

Ррезультатом участия Украины в программе в 2016–2020 годах является 38 международных проектов с участием украинских организаций, реализуемых в сотрудничестве со 117 партнерскими институтами из 29 стран Европы. Общая сумма финансовой поддержки проектов с участием украинских организаций составила €5,5 млн.

“Участие Украины в программе является важным фактором развития отечественного сектора культуры и креативных индустрий, способствуя расширению сетей сотрудничества между профессионалами, продвижению европейских ценностей и европейской повестки дня в украинском обществе и укреплению культурных связей со странами Европейского Союза”, – говорится в записке.

Контекст:

12 октября Киеве было заключено соглашение между Украиной и Европейским Союзом об участии Украины в программе “Креативная Европа” (2021-2027).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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