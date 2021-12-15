Под Харьковом взорвался газовый баллон, два человека с ожогами – в реанимации – полиция

Сообщения о взрыве поступило в полицию в 7.35. Правоохранители выяснили, что речь идет от пятилитровом баллоне.

В результате инцидента пострадали два охранника – 43-х и 64 лет, их в тяжелом состоянии доставили в реанимацию Харьковской больницы скорой и неотложной медицинской помощи. У обоих термические ожоги.

У 64-летнего мужчины – до 60% ожогов тела, у 43-летнего – до 40%, рассказал Общественному директор Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Виктор Забашта.

Общественному глава Песочинской террриториальной общины Харьковской обасти Олег Чернобай сообщил, что взрыв произошел на трассе Киев – Харьков – Довжанский.

“Это не частный дом и не строительная площадка, это земельный участок на трассе, там организация планирует построить складские помещения, они огородили этот участок. Наверное, грелись в вагончике, и это произошло”, – предположил. Чернобай.

Правоохранители решают, по какой статье Уголовного кодекса квалифицировать событие.

—