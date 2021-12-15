Увлекся внучкой Немоляевой, согласился жениться на 74-летней: что происходит в личной жизни Корчевникова

39-летний ведущий программы “Судьба человека” Борис Корчевников является завидным холостяком уже много лет. Журналисту не раз проходилось выслушивать непрошенные советы о том, что ему давно пора бы найти невесту. К тому же, Корчеников и сам признавался, что мечтает о счастливой семье. Телеведущий до сих пор не встретил единственную и неповторимую, хотя в его жизни было как минимум два серьезных романа.

Несмотря на то, что Борис не спешит распространяться о своей личной жизни, имена двух его возлюбленных все-таки стали достоянием общественности. В свое время спутницей журналиста была коллега – репортер Анна Одегова. Известно, что избранники были вместе около восьми лет, но до ЗАГСа дело так и не дошло.

Еще одной значимой женщиной в жизни ведущего стала актриса Анна Сесиль-Свердлова, которую он встретил в церкви. Девушка выросла в очень религиозной семье и, как признавался Корчевников, задала определенную планку для его будущих избранниц. Однако и эти отношения шоумена не сложились. По мнению Бориса, его пути с возлюбленной разошлись, потому что они не обвенчались и обзавелись наследниками.

За годы одиночества Корчевников, казалось, окончательно поставил крест на личной жизни. Ведущий “Судьбы человека” только в прошлом году съехал от мамы, с которой жил вместе много лет. Мужчина решился на такой шаг из-за пандемии. Однако, как признавался Борис, вместе с родительницей ему жилось очень хорошо.

Телеведущий не раскрывает подробности своей личной жизни, но, судя по всему, он до сих пор не нашел себе спутницу. Не так давно Корчевников проявил бурный интерес к внучке Светланы Немоляевой. Когда актриса показала ведущему “Судьбы человека” снимок Полины, мужчина попытался выведать у гостьи детали личной жизни девушки. Немоляева так и не рассказала, есть ли у ее внучки жених. Однако Борис не собирался сдаваться без боя. Холостяк заявил, что живет с Полиной по соседству и намекнул, что надеется когда-нибудь ее встретить.

Кроме того, недавно на статус супруги Бориса Корчевникова появилась новая претендентка. 74-летняя Клара Новикова предложила телеведущему в жены свою кандидатуру прямо в студии “Судьбы человека”. Журналист, недолго думая, согласился на свадьбу со звездой. Однако, как призналась позже Новикова, все это было лишь комичной импровизацией.