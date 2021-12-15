 

Путин назвал рост цен серьезным вызовом для реализации национальных проектов

15.12.2021, 15:24, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по нацпроектам заявил, что рост цен в этом году стал серьезным вызовом для реализации национальных проектов, но все запланированные работы и объекты должны быть реализованы.

«В этом году серьезным вызовом для реализации нацпроектов стал рост цен. Он охватил широкую номенклатуру товаров, в том числе строительных материалов. В условиях изменившейся ценовой конъюнктуры губернаторы, руководители регионов все чаще сообщают о несостоявшихся конкурсах, о задержках строительства, о проблемах подрядчиков», – цитирует его РИА «Новости».

По словам Путина, такие риски «необходимо снизить до минимума, а лучше, конечно, свести их к нулю».

«Все работы и объекты, запланированные в рамках национальных проектов, должны быть реализованы. Речь идет не о суммах выделенных, а о построенных садах, школах, объектах инфраструктуры, отремонтированных больницах и ФАПах, ликвидированных свалках», – добавил он.

Ранее Путин сообщил, что работа по реализации нацпроектов не прекращалась, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, динамика и интенсивность по ним растут. 



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