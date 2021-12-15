 

Российское посольство в ФРГ осудило приговор россиянину по делу Хангошвили

15.12.2021, 15:24, Новости дня
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В РФ считают приговор Вадиму Соколову по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили необъективным и политическим, это серьезно отягощает и без того непростые отношения двух стран, сообщил российский посол Сергей Нечаев.

Нечаев заявил, что посольство считает вердикт «необъективным, политически мотивированным решением, серьезно отягощающим и без того непростые российско-германские отношения», передает РИА «Новости».

«Абсурдный тезис о причастности к деликту РФ на протяжении всего судебного процесса методично навязывался общественности, вплетался в общий антироссийский фон, но в итоге так и не был подтвержден убедительными доказательствами. Принимать в качестве таковых псевдорасследования и голословные утверждения ангажированных платформ Bellingcat и The Insider (признаны в РФ иностранными агентами – прим. ВЗГЛЯД), неоднократно менявшиеся показания обработанного спецслужбами Украины «свидетеля» и иные домыслы, по меньшей мере странно», – добавил он.

Напомним, Соколова приговорили к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили. Прокуратура Берлина в 2020 году предъявила россиянину обвинения в убийстве и незаконном владении полуавтоматическим огнестрельным оружием.

Убийство 40-летнего гражданина Грузии, проживавшего в Берлине под именем Торнике К., было совершено 23 августа 2019 года. Американские СМИ писали о «российском следе» в деле, а Германия объявила двух сотрудников посольства РФ персонами нон грата.

Посла России вызывали  в МИД Германии для изложения ему позиции Берлина по делу об убийстве. Москва опровергала причастность к преступлению, подчеркивая, что сам Хангошвили был боевиком.



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