 

Российскому газу спрогнозировали высокую конкурентоспособность в течение 30-35 лет

15.12.2021, 15:24, Новости дня
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Поставки природного газа из РФ сохранят свою конкурентоспособность в течение 30-35 лет, сообщил замминистра энергетики Павел Сорокин на дискуссии клуба «Валдай».

«Мы считаем, и мы видим, что конкурентоспособность нашего газа на горизонте 30-35 лет обеспечена без проблем, потому что он есть и будет одним из самых дешевых и чистых источников энергии. С точки зрения себестоимости и доступности он остается конкурентоспособным на протяжении всего прогнозируемого периода», – передает ТАСС его слова.

Сорокин отметил, что при применении технологий улавливания СО2, углеродный след у российского природного газа будет минимальным. Он отметил, что РФ выполняет все обязательства по поставкам газа. Большинство поставок происходит по долгосрочным контрактам, по споту идут разовые сделки.

Ранее в Газпроме сообщили, что Европа отобрала треть от закачанного летом объема газа, на Украине же запасы газа в подземных хранилищах опустились до уровня начала закачки.



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