 

Путин: Будем наращивать динамику строительства новых школ

15.12.2021, 15:23, Новости дня
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За три года уже введена 271 школа на 177 тыс. мест и до конца 2024 года будет построено еще 1300 зданий, сообщил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Что касается педагогического состава, более 800 тыс. учителей и 100 тыс. кураторов в колледжах и техникумах имеют доплаты за классное руководство. Эта работа имеет колоссальное значение для воспитания молодежи, для ее личностного, профессионального становления. А, значит, и для будущего России», – приводятся слова главы государства в Telegram-канале «Единой России».

Также будет реализована большая программа капремонта и технического оснащения действующих школ – ей «Единая Россия» занимается вместе с Минпросвещения.

Ранее Путин заявил, что работа по реализации нацпроектов не прекращалась, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, динамика и интенсивность по ним растут.



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