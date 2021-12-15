Дальше от людей, правильная обувь и обязательно шапка: как гулять беременной в морозы и можно ли вообще

Беременная женщина достаточно сильно уязвима и подвержена различного рода заболеваниям. Зима и холод могут привести к возникновению простуды, именно поэтому достаточно важно заботиться о состоянии своего здоровья. Стоит решить, можно ли во время беременности отправляться на прогулку, когда на улице очень холодно. Вот несколько рекомендаций.

Как правильно выбрать одежду

Отправляясь зимой на прогулку, нужно обязательно позаботиться о правильном выборе одежды. Основным правилом зимнего гардероба является многослойность. Именно поэтому стоит надеть на себя несколько вещей, которые затем можно при надобности снять.

Стоит выбирать одежду, выполненную из натуральных дышащих тканей. В синтетических вещах намного легче вспотеть и переохладиться. Это правило также относиться к термобелью, выполненному из искусственных материалов. Оно рассчитано на людей, которые активно двигаются. Такие вещи помогают отвести влагу от вспотевших кожных покровов, не позволяя им переохладиться.

Беременным же женщинам, которые неспешно прогуливаются в таком белье, может быть достаточно прохладно. Именно поэтому для сильных морозов лучше всего подойдут изделия, выполненные из шерсти или же хлопка.

Приобретая для себя вещи, стоит покупать их с запасом, хотя бы на полразмера больше. Это стоит делать не только лишь из практических, но и из медицинских соображений. Все это по причине того, что облегающие вещи приводят к ухудшению кровообращения, а также в них намного холоднее, чем в более просторных нарядах.

Как правильно выбрать верхнюю одежду

Женщине во время беременности основным приоритетом нужно сделать тепло и комфорт. Верхняя одежда обязательно должна хорошо защищать шею и голову. Запрещено ходить без головного убора.

Стоит отказаться от коротких шуб и курток. Нужно обязательно прикрывать верхнюю часть бедер и ягодицы.

Как правильно выбрать обувь

Зимняя обувь для беременной женщины должна быть достаточно просторной, так как достаточно часто отекают ноги.

Чтобы к вечеру в обуви не было тесно и конечности не замерзали, между кончиком большого пальца и мысом обуви должен оставаться запас в 0,5 см.

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Стоит отказаться от сапог с облегающим голенищем или острым носком. В идеале обувь должна быть с довольно простыми застежками или вообще без них, чтобы можно было удобно надевать ее.

Основные правила зимней прогулки

При совершении прогулки обязательно стоит ориентироваться на погодные условия и состояние здоровья.

Если на улице гололед, сильный мороз, ветер и снегопад, то не стоит выходить на прогулку. Желательно просто открыть форточку и проветрить комнату.

Беременным женщинам желательно гулять подальше от людей. По возможности лучше всего работать дома и выходить на улицу несколько раз в день. Лучшим местом для прогулки будет сквер или парк, расположенный рядом с домом.

На поздних сроках беременности важным условием является близость туалета. Нужно постараться наметить места, где рядом есть уборные, чтобы не спешить домой в случае надобности.

Если появилась усталость, начала болеть спина или ноги, стало холодно, нужно сразу же возвращаться домой.

Полезные советы

Лень и скука совсем не являются веским поводом отказываться от прогулки. Энергия появляется в процессе движения и вдыхания свежего воздуха.

Стоит отложить на время работу и домашние заботы, чтобы прогуляться. Не стоит жертвовать свежим воздухом. В выходные желательно выезжать за город на природу.

Желательно отправиться в село или же на дачу, чтобы можно было свободно прогуляться, насладиться природой и свежим воздухом. Однако при этом очень важно, чтобы рядом был дом, чтобы можно было погреться и отдохнуть.