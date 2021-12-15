 

Мнение: Добрый Путин

15.12.2021, 15:16, Разное
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Путин – один, а Россия огромная, и безобразий в России, увы, много. И чиновников, которые норовят пошалить, тоже предостаточно. И шаловливых депутатов – хоть пруд пруди…

Взять ту же вакханалию с QR-кодами на транспорте. Депутаты решили принять закон, позволяющий в борьбе за всеобщую вакцинацию поглумиться над вакцинированными. Татарстан и вовсе ввел QR-коды на транспорте не дожидаясь закона. Видимо, решил проверить, насколько терпелив народ Татарстана.

А Путин обо всех этих шалушнишках в Госдуме и в регионах, видимо, не знал. А как только узнал, сразу заступился за простой народ. Так и сказал Владммир Владимирович на совещании с членами правительства, что введение QR-кодов на транспорте в преддверии Нового года создаст россиянам много проблем.

Дословно: «Сейчас под Новый год, мне кажется, вводить ограничения подобного рода — достаточно сложная история. Создадим много проблем для людей».

А злые языки наговаривают на Путина, мол, узурпатор он, тиран и деспот…. А он про простых людей думает. Как только узнал, что населению хотят создать проблемы QR-кодами на транспорте, сразу вмешался. Мол, не позволю создать людям проблемы. Проблем у людей и без QR-кодов предостаточно.

Был бы Путин таким, каким его малюют, разве стал бы он вмешиваться в QR-кодную вакханалию?

Источник: Ирек Муртазин



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