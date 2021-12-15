 

Кабмин уволил Синегубова с должности главы Полтавской ОГА и назначил на должность председателя Харьковской ОГА

15.12.2021, 15:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Одновременно правительство согласовало назначение Синегубова главой Харьковской областной государственной администрации.

Об этом в Telegram сообщил также представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Контекст:

Синегубов родился в 1983 году в Харькове, окончил Национальный университет внутренних дел, он является доктором юридических наук. С 2000-го по 2008 год служил в органах внутренних дел, сообщил сайт Полтавской ОГА.

В 2018 году Синегубов был претендентом на должность судьи Высшего антикоррупционного суда Украины, но не прошел конкурсный отбор. В 2019 году во время выборов в Верховную Раду был доверенным лицом кандидата в народные депутаты от партии “Слуга народа” по избирательному округу №180 Алексея Красова.

В октябре 2019 года правительство согласовало назначение Синегубова главой Полтавской ОГА. 11 ноября президент Владимир Зеленский подписал указ о его назначении.

Зеленский 11 августа этого года уволил Айну Тимчук с должности председателя Харьковской ОГА. Следующим указом глава государства временно возложил исполнение обязанностей главы ОГА на заместителя Тимчук, экс-сотрудника СБУ Александра Скакуна.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.09 / В Германии оценили степень готовности «Северного потока – 2»

13.07 / Главный хирург США призвал всех носить маски в общественных местах

10.07 / Daily Telegraph – российская подлодка следила за британским авианосцем в Средиземном море

31.08 / Представители ЛГБТ-сообщества провели акцию под НБУ в защиту Бевза

23.03 / В киевском метро спасли жизнь человека благодаря установленному на станции дефибриллятору

29.06 / Белый дом пригласил 8 законодателей на брифинг о вознаграждении талибов со стороны РФ

18.08 / Муфтият Дагестана дал объяснение обряду женского обрезания

02.07 / France 24 – «женщины не сдадутся» — выход Турции из Стамбульской конвенции спровоцировал уличные протесты

10.02 / И.о. главы САП Грищук подтвердил информацию о расследовании НАБУ дела по закупкам Украиной вакцины от COVID-19

23.10 / Путин оценил возможность военного союза РФ и Китая

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика