На рынке в Харькове произошла стрельба, есть пострадавшие – полиция

“В результате происшествия в больницу с телесными повреждениями доставлены двое мужчин 63 и 57 лет. Информация о драке мужчин и стрельбе возле станции метрополитена “Центральный рынок” поступила в полицию 15 декабря около 11.30″, – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Об открытии уголовного производства пока информации нет.

Telegram-канал “Харьков LIVE” опубликовал видео с места событий.

“Ругались два мужика, пока один из них не достал пушку. Стрелявший задержан. Потерпевший ранен, но жив”, – сказано в комментарии.

Директор Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Виктор Забашта рассказал местному изданию Newsroom, что стреляли из травматического пистолета.

“Одному из пострадавших пуля попала в голень. Он остался на месте, ему оказывают первую помощь. Второго пострадавшего везут в больницу, у него разбито лицо”, – объяснил медик.

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