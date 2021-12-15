 

Собянин рассказал о реконструкции 50 поликлиник в 2022 году

15.12.2021, 14:57, Разное
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Градоначальник поздравил коллектив медучреждения с окончанием реконструкции. Он поблагодарил медиков за терпение и работу в непростых условиях во время ремонта.

“До конца года будет реконструировано 35 поликлиник, в следующем году – еще полсотни. Я думаю, что в 2024 году мы эту программу закончим, и все амбулаторное звено города Москвы будет отвечать высшим мировым требованиям, а самое главное, москвичи получат качественную медицинскую помощь, потому что амбулаторная помощь, поликлиническая — самая востребованная в любом городе”, – рассказал Собянин.

В столице реализуется масштабная программа обновления первичного звена здравоохранения. В нее вошло 200 зданий поликлиник. Все они были построены более полувека назад.

В зданиях проводится капитальный ремонт в соответствии с новыми московскими стандартами. Устанавливается современное оборудование, организуется удобная логистика, врачи работают в кабинетах со всем необходимым, могут отдохнуть в уютных комнатах.

Для пациентов организуются зоны комфортного ожидания с кондиционерами, кулерами с питьевой водой, мягкими креслами, диванами и телевизорами. Интерьеры выполняются в теплых тонах, что создает приятную атмосферу.

В сентябре 2021 года Сергей Собянин сообщил о расширении программы реконструкции поликлиник. До недавнего времени в нее было включено 137 медучреждений. Принято решение добавить в нее еще 60 поликлиник.



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