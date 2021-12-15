Ночной бросок

Главный сезон торнадо в Северной Америке — весна, и весьма необычно, что удар стихии такой силы случился в декабре.

10‒11 декабря на шесть американских штатов Юга и Среднего Запада обрушилась серия торнадо, самая мощная за почти 100 лет. Эпицентром разрушений стал Кентукки, где, по официальным данным по состоянию на понедельник, погибли 65 человек (в возрасте от 5 месяцев до 86 лет), свыше 100 считаются пропавшими без вести. Еще 13 человек погибли в других штатах. Число жертв серии ураганов (специалисты насчитали свыше 30 смерчей) постоянно обновляется.

Разрушительный воздушный столб, прошедший через Кентукки, мог преодолеть расстояние в 400 км, что станет рекордом за всю историю наблюдений за природными катастрофами. Телевидение и соцсети заполнены кадрами разрушений в городе Мэйфилд: там, где стояли дома, груды кирпича, сквозь разорванные ураганом крыши видна разбитая мебель, а велосипеды и холодильники свисают с деревьев, как елочные украшения. Ворвавшись в город, смерч срывал дома с фундаментов.

На месте стихийного бедствия продолжаются поисково-спасательные работы с участием сотен бойцов Национальной гвардии штата, федеральных спасателей из FEMA-Агентства США по чрезвычайным ситуациям и добровольцев, прибывших из соседних штатов.

Созданный в первые же сутки фонд помощи населению штата Кентукки собрал более 4 млн долларов пожертвований. Часть этих денег будет передана семьям погибших от удара стихии — каждая получит по 5 тысяч долларов на похороны близких.

Более 25 тысяч домов в этом штате (200 тысяч человек, считая соседний штат Теннесси) остались без света и отопления. Семьи, потерявшие жилье, получили временное убежище в приютах и коттеджах, расположенных в национальных парках. Благодаря указу президента, объявившего режим чрезвычайного положения, в Кентукки незамедлительно переводятся средства из федерального бюджета. Поддержка, доступная жителям, пострадавшим от урагана, включает государственную денежную помощь на временное жилье и ремонт домов и недорогие займы на покрытие незастрахованного имущественного ущерба. Указ был введен по просьбе властей пока только для Кентукки, но Белый дом объявил, что готов ввести этот режим в других пострадавших штатах. На брифинге Байден заявил, что губернаторы всех пострадавших штатов получат «все, что им нужно, и тогда, когда им это понадобится».

Президент Джо Байден, увидев по телевидению кадры из Мэйфилда, сказал: «Это выглядит хуже, чем поле боя».

Президент посетит Кентукки в среду. Он был готов это сделать немедленно после торнадо, но после разговора с губернатором Кентукки Белый дом отложил поездку, чтобы президент и многочисленные «сопровождающие лица» не помешали ведению срочных спасательно-восстановительных работ.

79-летний Байден за менее чем год своего президентства не отсиживается в Белом доме и лично посещает все наиболее пострадавшие от катастроф регионы Америки: после урагана в Луизиане, мощного наводнения на северо-востоке, лесных пожаров на западе, обрушения дома во Флориде.

На свечной фабрике в Мэйфилде, где находилось 110 человек, обрушилась кровля, подтверждено восемь смертей и восемь человек все еще числятся пропавшими без вести. В городе перебои со светом и подачей воды, а газ отключили из-за многочисленных утечек, не работают мобильные телефоны.

В Иллинойсе рухнул склад магазина онлайн-торговли Amazon, погибли шесть человек, а десятки рабочих доставали из-под завалов. В Арканзасе по меньшей мере два человека погибли и 5 ранены после обрушения дома престарелых. Четыре человека погибли в Теннесси и двое в Миссури.

Ураганы ударили в ночное время и особенно пострадали те, кто проживал в домах на автофургонах или ветхих дешевых жилищах,

кто не слышал предупреждений о необходимости укрыться в надежном и безопасном месте. Как отмечают СМИ, если бы смерч случился в рабочие дневные часы, люди, занятые на производстве, могли бы эвакуироваться в специальные бункеры. А у жителей сельской местности почти не оставалось шансов на спасение. В эти дни герои американских выпусков новостей — те, кто пережил удар стихии, был спасен из завалов или, наоборот, те, кто потерял родных или они значатся пропавшими без вести.

Президент Байден был эмоционален, когда обратился к тем, кто потерял близких и имущество:

Из обращения президента Байдена

«Я хочу, чтобы вы знали: мы преодолеем это вместе. Федеральное правительство не собирается уходить от вас. Это один из тех случаев, когда абсолютно не важно, кто мы — демократы или республиканцы. Звучит как преувеличение, но это правда. Мы все американцы. Мы вместе как Соединенные Штаты Америки. Итак, я говорю всем жертвам: вы в наших молитвах, и обращаюсь ко всем сотрудникам служб быстрого реагирования и экстренной помощи и всем остальным, кто помогает своим согражданам-американцам: вы делаете нужное дело в нужное время, и мы собираемся со всем этим справиться».

Президент США Байден проводит брифинг по поводу последствий торнадо. Фото: AP Photo / Evan Vucci/ ТАСС

Губернатор Кентукки, демократ Энди Бешир (в семье его дяди погибли два человека) объявил, что могут пройти недели, прежде чем станет известно общее количество погибших, а также полный размер ущерба.

«Я считаю, что мы получили самый быстрый ответ федерального правительства в истории Соединенных Штатов Америки», — сказал губернатор. Оперативность помощи Кентукки отметил и отдельно поблагодарил президента один из его главных политических оппонентов, глава сенатского республиканского меньшинства Митч Макконнелл, который избран в верхнюю палату от этого штата.

Если мы не будем бороться с глобальным потеплением, не стоит ожидать, что число природных катастроф сократится, пояснил репортерам Байден.

«Декабрьские торнадо — это часть «новой нормы», вызванной изменением климата», — сказала глава FEMA Динн Крисуэлл.

В интервью CNN она отметила, что агентство готовится к новым многочисленным погодным явлениям подобной силы: «Это станет нашей новой нормой, и последствия, которые мы наблюдаем в результате изменения климата, — это вызов нашему поколению». Как отмечают эксперты, весна — главный сезон торнадо в Северной Америке, и весьма необычно, что удар стихии такой силы случился в декабре (холодный воздух препятствует возникновению сильных смерчей). В год в США в среднем наблюдается 1200 торнадо.

Впрочем, американские эксперты по климату заявляют, что хотя глобальное потепление и создает условия, способствующие образованию смерчей, трудно это напрямую связывать с изменением климата, потому что процесс, в результате которого обычная гроза превращается в торнадо, включает в себя сложное сочетание переменных факторов. Глобальное потепление гораздо ярче проявляет себя в росте числа лесных пожаров, тепловых волн и наводнений в самых разных частях планеты. После нынешнего разгула стихии Джо Байден отдал распоряжение Агентству по охране окружающей среды и другим федеральным властям изучить связь между торнадо и изменением климата.

«Национальная оценка климата» — последнее по времени исследование, проведенное в 2018 году экспертами ряда правительственных агентств, занимающихся окружающей средой. Специалисты отметили любопытную закономерность: существует не так много доказательств того, что количество сильных торнадо сегодня отличается от количества сильных торнадо в прошлом веке. В отчете говорится, что активность торнадо в Соединенных Штатах за последние десятилетия стала «более изменчивой» — с уменьшением количества дней в году, на которые приходились торнадо, но с увеличением их числа в эти дни.

Накануне в зоне, разоренной торнадо, температура поднялась до 27‒28 градусов тепла по Цельсию, создавая условия для сильных гроз. В тот день в штатах, наиболее пострадавших от ураганов, были установлены десятки погодных рекордов, так, в Мемфисе, Теннесси декабрьская температура +26°С побила рекорд 103-летней давности.

18 марта 1925 года на США обрушилось самое мощное в истории страны торнадо, пронесшееся через три штата: Миссури, Иллинойс и Индиану. Тогда 695 человек погибли и более 2000 получили ранения.

Нынешние удары торнадо — самые разрушительные уже в этом веке.

Александр Панов, собкор «Новой», Вашингтон

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