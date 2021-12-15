Стало известно, в каком органе человека размножается «омикрон»

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15.12.2021, 14:39, Новости дня
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Вариант COVID-19 «омикрон» в 70 раз быстрее инфицирует и размножается в бронхах человека, чем «дельта» и изначальный вирус SARS-CoV-2, говорится в исследовании гонконгских ученых.

«Исследование, проведенное учеными медицинского факультета LKS Гонконгского университета (HKUMed), предоставляет первые данные о том, как новый вызывающий беспокойство вариант SARS-CoV-2 «омикрон» заражает дыхательные пути человека. Ученые обнаружили, что вариант SARS-CoV-2 «омикрон» инфицирует и размножается в бронхах человека в 70 раз быстрее, чем вариант «дельта» и исходный (вирус) SARS-CoV-2, что может объяснить, почему «омикрон» может передаваться от человека к человеку быстрее, чем предыдущие варианты», – передает РИА «Новости» заявление HKUMed.

Также отмечается, что проведенное исследование показало, что при «омикроне» инфекция в легких значительно ниже, чем при заражении исходным вирусом SARS-CoV-2, и это, по мнению ученых, может быть индикатором более низкой степени тяжести заболевания при заражении «омикроном».

Ранее ВОЗ не исключила присутствия «омикрона» в большинстве стран.



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