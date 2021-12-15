В РСТ объяснили активизацию туристической полиции в Анталье

«Сотрудники туристической полиции – это фактически помощники туристов и отчасти даже гиды, помогающие путешественникам на отдыхе», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере туризма Дмитрий Горин. Ранее улицы Антальи, которая пользуется популярностью среди российский отдыхающих, начали патрулировать работники туристической полиции.

«Звучит это, конечно, грозно, но появление турполиции всегда во благо самих туристов. Очень часто такие сотрудники помогают заблудившимся найти дорогу, заказать такси. Если потерялись документы, именно турполиция поможет связаться с консульством и так далее», – отметил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

По его словам, главное отличие туристической полиции от обыкновенной заключается в направленности их работы. «Это выделенное в рамках правоохранительных органов той или иной страны спецподразделение, которое не расследует преступления, а оказывает туристам информационную поддержку», – отметил собеседник.

«Турполиция есть во всех странах мира, она отвечает за безопасность путешественников. В ней работают люди, которые говорят на различных языках, консультируют и помогают туристам в различных ситуациях. В России, например, она особенно сильно оправдала себя, когда был ЧМ-2018 по футболу», – добавил он.

Горин отверг предположение о том, что в Анталье туристические полицейские появились из-за ситуации с коронавирусом. «Ковид тут вообще не при чем. В Турции так называемый паспорт здоровья и безопасности туристов настолько хорошо работает, что с него надо брать пример другим странам. Турки принимают наших людей и с сертификатом о вакцинации, и с ПЦР-тестом», – сказал эксперт.

«Турполиция также не занимается расследованием историй, связанных с поджогами в лесах Турции, где проходят маршруты туристов, – продолжил он. – Этим занимаются другие службы безопасности, тогда как туристические полицейские выполняют миссию добрых комиссаров туризма».

В среду в Анталье приступила к работе туристическая полиция при управлении правоохранительных органов города, сообщило агентство Анадолу. В отделение турполиции входят начальник, комиссар, его помощник и 14 полицейских. Они работают в районах, где наблюдается наибольшее скопление туристов.