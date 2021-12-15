Путин исполнил желание участницы акции «Елка желаний» из Ставропольского края

Президент Владимир Путин в рамках ежегодной Всероссийский акции «Елка желаний» исполнил желание 13-летней Татьяны Троценко из города Изобильный Ставропольского края, которая мечтала посетить «Лебединое озеро» в Мариинском театре.

В январе этого года врачи поставили девочке тяжелый диагноз. Таня увлекается творчеством и мечтала побывать в Мариинском театре на «Лебедином озере».

«Мы, как раз, садились в поезд, когда нам позвонили и сообщили, что наше желание сбудется. Честно говоря, мы от радости даже не могли поверить, что это случилось. Ведь заявок так много, и мы даже не думали, что из всех заявок выберут именно нашу. Спасибо всем огромное», – поделилась мама девочки, Любовь Ивановна, чьи слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

После завершения планового лечения, по прибытию в город 13 декабря для семьи была проведена обзорная экскурсия по вечернему Петербургу с остановками у главных достопримечательностей. До спектакля Таня побывала на экскурсии по театру: ей показали закулисье исторического и нового зданий театра – аппаратные, декоративные и пошивочные цеха.

15 декабря во время экскурсии в Эрмитаже Тане позвонил президент Девочка рассказала Путину о своих впечатлениях, балете и знакомстве с артистами.

С 2018 по 2020 год президент поддержал проект «Мечтай со мной» и акцию «Елка желаний», исполнив девять заветных желаний детей, имеющих опасные для жизни заболеваниями.