 

Памфилова приняла участие в акции «Елка желаний»

15.12.2021, 14:38, Новости дня
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Председатель Центризбиркома Элла Памфилова вместе с членами ЦИК приняла участие в благотворительной акции «Елка желаний», которая помогает исполнять новогоднюю мечту детей из разных регионов России.

Мероприятие прошло в здании ЦИК в среду. Памфилова сообщила, что она поможет Камилле Гусейновой и Полине Твардовской, которые мечтает о посещении цирка, передает ТАСС.

«Я думаю, что веселой компанией мы и пойдем на цирковое предоставление. Еще раз я тоже вспомню детство», – отметила председатель ЦИК.

Она рассказала, что была знакома с актером Юрием Никулиным во время работы министром соцащиты: «Юрий Владимирович Никулин настолько любил детей. Мы устраивали благотворительные цирковые представления для детишек из детских домов, из бедных семей. Тогда, в начале 1990-х, было все очень тяжело».

Памфилова считает, что таких светлых и праздничных акций, как «Елка желаний», должно быть больше, так как «это вовлекает все большее количество людей, все больше детишек, которым сложно, у них появляется больше вероятности осуществления мечты». Она добавила, что члены ЦИК постоянно участвуют в благотворительности.

Напомним, акция стартовала 15 ноября. На специальных новогодних елках закрепляют шары и открытки с пожеланиями на Новый год, которые могут оставлять дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей от трех до 17 лет, дети с ограниченными возможностями здоровья от трех до 17 лет и взрослые от 60 лет и старше.

Также участие в акции могут принять дети от трех до 17 лет, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума, дети от трех до 17 лет и взрослые от 60 лет с состоянием здоровья, угрожающим жизни.

Ранее президент Владимир Путин в ходе церемонии вручения премии «Мы вместе» сообщил, что в этом году вновь будет участвовать в благотворительной акции «Елка желаний», он исполнит мечты трех детей.



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