Ученые заявили, что человек может болеть одновременно штаммами «дельта» и «омикрон»

В Центральном научно-исследовательском институте эпидемиологии Роспотребнадзора заявили, что человек может в одно и то же время болеть и штаммом «дельта», и штаммом «омикрон», сообщил директор учреждения Александр Горелов.

«Вопрос: возможно ли сосуществование в организме двух штаммов – дельты и омикрона? Ответ: абсолютно возможно», – сообщил он в эфире Первого канала, передает ТАСС.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что симптомы COVID-19 при заражении штаммом «омикрон» могут развиваться намного быстрее. Так, пациенты не жалуются на потерю обоняния и нарушения вкуса. Чаще всего встречаются легкие и средние формы заболевания.