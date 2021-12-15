С ними любой наряд будет выглядеть безвкусным: что не стоит покупать в масс-маркете, по мнению дизайнера

Российский дизайнер Аполлон Байгакофф знает, что большинство женщин предпочитают закупать одежду, обувь и аксессуары в магазинах масс-маркета. Таким образом, при ограниченном бюджете создается иллюзия наполненности гардероба.

Однако эксперт предупреждает, что некоторые категории товаров класса эконом могут делать образ безвкусным и нелепым. Он рассказал о том, что не стоит покупать в масс-маркете.

Трикотажные изделия

Мода на трикотаж не обошла стороной магазины класса эконом. Их полки завалены всевозможными свитерами, кардиганами и трикотажными платьями. Задумывались ли вы, чем объясняется дешевизна все этих изделий? На самом деле производитель экономит на ткани и фурнитуре.

Наряд из дешевого трикотажа через пару недель деформируется, покрывается катышками и теряет свой первоначальный вид. Думайте об этом каждый раз, когда у вас есть выбор между одной качественной вещью и тремя дешевыми.

Костюмы из синтетики

Эксперт предупреждает, чтобы модницы не ходили на деловые встречи в синтетических брючных костюмах. Плохое качество и дешевая фурнитура выдают себя за версту. Поэтому репутация будет безнадежно испорчена. В магазинах масс-маркета продаются костюмы, которые никогда не будут иметь идеальную посадку. Лучше закажите одежду у проверенного портного.

Изделия из шелка и бархата

Если вы собираетесь покупать в масс-маркете наряд на новогоднюю вечеринку, подумайте дважды. Дешевые платья из шелка, бархата и кружева смотрятся на свою цену и значительно уступают люксовым аналогам. Обычно эти изделия шьются из копеечного сырья на скорую руку.

Косметика

Дешевые продукты красоты в ярких коробочках могут таить в себе опасность. Обычно косметика сегмента эконом производится из компонентов, способных вызвать аллергию, ухудшить состояние кожи и “поплыть” уже через пару часов.

Обувь

Дизайнер предупреждает, что магазинам масс-маркета невыгодно задерживать на своих полках люксовую продукцию. Вот почему там никогда не появится качественная обувь из натуральных материалов. А дешевые трендовые пары разлетаются как горячие пирожки. Если вы хотите пополнить свою коллекцию кроссовками или лоферами из масс-маркета, будьте готовы к тому, что обувь износится за несколько месяцев.

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Изделия из искусственной кожи

Помните о том, что экокожа мягкая и податливая, она имеет тканевую основу. Но в магазинах масс-маркета зачастую продаются изделия из дешевого кожзаменителя, выдаваемого за экокожу. Такие вещи, полностью изготовленные из химических материалов, не отличаются комфортом в ношении. После первой же непогоды вы увидите на поверхности этой одежды трещины, волдыри и другие неприятности.

Сумки

То же самое касается дешевых сумок из кожзаменителя, которыми под завязку набиты полки масс-маркета. Фурнитура не сумке не должна отлетать после нескольких использований, а ручки не должны трескаться. Вложите деньги в хорошую сумку, и впечатление о вас не испортится.

Бижутерия

Не соблазняйтесь на дешевизну бижутерии в отделах магазинов бюджетного сегмента. Все эти изделия изготавливаются из сплавов железа, которое быстро окисляется при контакте с кожей.

Слишком декорированные изделия

Помните что дешевые блузки и трикотаж с бусинами, стразами или пайетками способны потерять свой внешний вид при первой же стирке. Весь этот декор прикрепляется к ткани на обычный клей и не способен пережить без потерь даже несколько выходов в свет.

Фейки

Также дизайнер предупреждает, что в магазинах масс-маркета нет и не может быть никаких брендовых вещей. Даже на сезонных распродажах. Поэтому отложите в сторону джинсы от “известного дизайнера” ценой 2500 рублей. Знатоки моды распознают подделку и осудят вас за этот выбор.