Мнение: Упырь Лукашенко и гуманист Путин…

В Беларуси приговорили к 18 годам лишения свободы самого известного белорусского блогера, автора YouTube-канала «Страна для жизни» Сергея Тихановского.

Того самого Тихановского, который за год «раскрутил» свой канал «Страна для жизни» с нуля: он просто ездил по белорусским деревням и маленьким городам и снимал людей, которые рассказывали, как они живут. Сам Тихановский, со своей простецки-грубоватой манерой разговаривать и соответствующей риторикой напомнил многим Лукашенко образца 1994 года.

Тихановского осудили по четырем статьям: его признали виновным в организации массовых беспорядков, разжигании социальной вражды, воспрепятствовании работе ЦИК и организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Максимальное наказание предусматривала статья о массовых беспорядках — до 15 лет. Но по совокупности вышло 18.

По этим же четырем статьям осуждены Артем Саков и Дмитрий Попов, получившие по 15 лет лишения свободы. Артем Саков — оператор канала «Страна для жизни». Он просто снимал тот пикет, на котором арестовали Тихановского. Был бы другой оператор — получил бы столько же. А гражданин России Дмитрий Попов — модератор социальных сетей «Страны для жизни».

Владимир Цыганович и Игорь Лосик — блогеры, как и Тихановский. Приговорены к 15 годам лишения свободы по статьям «организация массовых беспорядков» и «разжигание социальной вражды».

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Зачем Лукашенко такие чудовищные сроки тюремного заключения для Сергея Тихановского и другим блогерам? У меня есть сильные подозрения, что Лукашенко своей широкой грудью прикрывает президента России. На фоне Лукашенко Путин выглядит отъявленным гуманистом… 3,5 года колонии общего режима, к которым приговорен Алексей Навальный выглядт очень вегетарианки в сравнении с 18 годами особого режима, к которым приговорен Сергей Тихановский… Так или не так?

На снимке: Соратники Тихановского Артем Саков, Игорь Лосик, Владимир Цыганович и белорусский блогер Сергей Тихановский (стоит спиной к судье) в Гомельском областном суде. Фото: Сергей Холодилин / БелТА / ТАСС отсюда

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