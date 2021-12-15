 

В Санкт-Петербурге открылся музей сосулек

15.12.2021, 14:31, Разное
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В Северной столице состоялась торжественное открытие нового музея, в котором представлено более 100 образцов петербургских сосулек.

– Уже не первый год сосульки, или, как говорят некоторые, сосули, стали настоящим брендом Санкт-Петербурга. А ведь каждая сосулька уникальна, это арт-объект, созданный самой природой. Я глубоко убеждён, что музей будет пользоваться популярностью как у самих петербуржцев, так и у гостей нашего города, – заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

В музее представлены сосульки разного размера, самая большая весит больше 20 кг. Горожане смогут сообщить об интересных сосульках, обратившись на горячую линию или заполнив специальную форму на сайте музея. В случае, если эксперты подтвердят уникальность объекта, то на место будет направлена выездная группа для профессионального демонтажа наледи.

Музей будет работать круглый год, стоимость билета осенью и зимой будет составлять 100 рублей, а весной и летом – 300.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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