Вы услышите уже до конца года о громких увольнениях в налоговой – Гетманцев

“Налоговая – это отлаженный, системно работающий коррупционный организм, прогнивший доверху. Огромная развлетленная сеть, в которой задействованы не только руководящие лица ГНС, но и правоохранители”, – пояснил Гетманцев.

Он сообщил, что только за последние несколько дней удалось закрыть огромный массив схем со “скрутками” НДС, но это далеко не все серые схемы, которыми злоупотребляют в ведомстве.

“Схем намного больше. Просто мы сейчас для примера говорим только о двух в НДС. А есть же еще акциз, аудит, местные налоги… Система поражена коррупцией”, – рассказал он.

При этом, по словам политика, любой человек, который попадает в систему, становится в ней “своим”, и задача власти сейчас – очистить налоговую от коррупции и превратить ее в “здоровый орган”.

“Если мы не поломаем систему, нам нечего делать во власти. Возглавлять ее, эту систему, как делали другие, мы не будем. Поэтому сейчас вопрос стоит очень остро: или мы их, или они нас. Вы услышите уже до конца года о громких увольнениях в налоговой и не только. Мы обязаны вычистить систему”, – подытожил народный депутат.

Контекст:

25 ноября и.о. главы ГНС Кабмин назначил Михаила Титарчука, который ранее был заместителем председателя ведомства.

“Обозреватель” писал, что его обвиняли в блокировании налоговых накладных и вымогании денег за их регистрацию в размере 2–5% от оборота компании. “Также его вместе с экс-главой налоговой подозревали в выводе более 600 млн грн в виде фиктивного НДС”, – отмечал портал.

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