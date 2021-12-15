 

Вы услышите уже до конца года о громких увольнениях в налоговой – Гетманцев

15.12.2021, 14:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Налоговая – это отлаженный, системно работающий коррупционный организм, прогнивший доверху. Огромная развлетленная сеть, в которой задействованы не только руководящие лица ГНС, но и правоохранители”, – пояснил Гетманцев.

Он сообщил, что только за последние несколько дней удалось закрыть огромный массив схем со “скрутками” НДС, но это далеко не все серые схемы, которыми злоупотребляют в ведомстве.

“Схем намного больше. Просто мы сейчас для примера говорим только о двух в НДС. А есть же еще акциз, аудит, местные налоги… Система поражена коррупцией”, – рассказал он.

При этом, по словам политика, любой человек, который попадает в систему, становится в ней “своим”, и задача власти сейчас – очистить налоговую от коррупции и превратить ее в “здоровый орган”.

“Если мы не поломаем систему, нам нечего делать во власти. Возглавлять ее, эту систему, как делали другие, мы не будем. Поэтому сейчас вопрос стоит очень остро: или мы их, или они нас. Вы услышите уже до конца года о громких увольнениях в налоговой и не только. Мы обязаны вычистить систему”, – подытожил народный депутат.

Контекст:

25 ноября и.о. главы ГНС Кабмин назначил Михаила Титарчука, который ранее был заместителем председателя ведомства.

“Обозреватель” писал, что его обвиняли в блокировании налоговых накладных и вымогании денег за их регистрацию в размере 2–5% от оборота компании. “Также его вместе с экс-главой налоговой подозревали в выводе более 600 млн грн в виде фиктивного НДС”, – отмечал портал.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.08 / WhatsApp запустил новую функцию исчезающих сообщений

21.10 / АПЛ «Князь Олег» выполнила пуск ракеты «Булава»

25.06 / Названа причина смерти в США младшего сына Хрущева

25.08 / Эксперт назвал осуществляющий внешнее управление Украиной коллегиальный орган Запада

20.11 / Умер звезда фильма “Ширли-мырли” актер Валерий Гаркалин

30.11 / Lenovo представляет в РФ первый в мире ноутбук с гибким экраном

04.07 / “Настораживает радикальностью и безапелляционностью”. Совет судей Украины возмутили высказывания Саакашвили

02.08 / Компания Kia рассекретила внешность и интерьер обновленного кроссовера Sonet

08.07 / Рубль вырос к доллару и евро

28.12 / Яценюк: Провал 2020 года – потеря веры людей во власть и в будущее. Но Украина вновь выстояла

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика