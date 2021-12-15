 

Группа “Метинвест” вошла в топ-50 лучших компаний Украины по версии журнала “Власть и деньги”

15.12.2021, 14:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По информации агентства, при определении победителя жюри учитывало социальную и кадровую политику компаний, программы корпоративной социальной ответственности и работу с партнерами. На конкурсе рассматривали 273 компании, которые повлияли на развитие экономики страны в 2021 году.

“Мы рады, что оказались в числе финалистов – топ-50. И в итоге – получили наивысшую оценку”, – заявили в “Метинвесте”.

В компании отметили, что ключевую роль в этом сыграла команда. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.01 / После выступления на инаугурации Байдена у поэтессы Аманды Горман выросли продажи книг

08.09 / Экономика: В Латинской Америке решили разбавить монополию доллара биткоином

01.09 / Мы в «космической лиге» — Эрдоган о разработке новых ракет турецкого производства

05.08 / Лукашенко разрешил лишать натурализованных белорусов гражданства за участие в “экстремистской” деятельности

22.02 / МВД Грузии не смогло сказать, когда арестует председателя партии Саакашвили

31.07 / В Берлине совершено нападение на ТЦ

11.11 / В Польше задержали “скорую” с 18 нелегальными мигрантами внутри – полиция

20.06 / “Я понимаю реальность”. Никитюк объяснила, почему не планирует искать любовь на шоу “Холостячка”

28.06 / В Одессе нардепа от “Слуги народа” остановили за нарушение ПДД. Его заподозрили в пьяном вождении – СМИ

09.01 / Минсельхоз решил распространить сельскую ипотеку на Московскую область

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика