Группа “Метинвест” вошла в топ-50 лучших компаний Украины по версии журнала “Власть и деньги”

По информации агентства, при определении победителя жюри учитывало социальную и кадровую политику компаний, программы корпоративной социальной ответственности и работу с партнерами. На конкурсе рассматривали 273 компании, которые повлияли на развитие экономики страны в 2021 году.

“Мы рады, что оказались в числе финалистов – топ-50. И в итоге – получили наивысшую оценку”, – заявили в “Метинвесте”.

В компании отметили, что ключевую роль в этом сыграла команда.

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