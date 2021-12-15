 

Вирусолог Чумаков заявил о лабораторном происхождении штамма коронавируса “омикрон”

15.12.2021, 14:14, Разное
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Новый штамм коронавирусной инфекции COVID-19 “омикрон” мог быть создан людьми, а не появился естественным путем. Таким предположением поделился российский вирусолог Константин Чумаков.

По мнению Чумакова, на это указывает, в частности, – слишком большое количество мутаций и наличие в штамме трех аминокислот, которые характерны для сезона коронавируса. Их появление у коронавируса слишком тяжело объяснить. Специалист полагает, что за разработкой “омикрона” стоят английские ученые, которые хотели таким образом окончательно остановить пандемию, сообщает “Радио 1”.



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