Татьяна Навка пожаловалась на изменения в жизни из-за пандемии

Фигуристка Татьяна Навка готовит новое шоу «Лебединое озеро». С приходом коронавируса стабильность исчезла из жизни звезд.

В Москве с 25 декабря Татьяна Навка начнет представлять свое новое ледовое шоу «Лебединое озеро». Фигуристка сообщила, что самое главное для организаторов – здоровье участников и гостей программы. Для этого во время спектакля будут соблюдаться все нормы и правила, которые затребованы Роспотребнадзором. Все, кто будет на льду, привиты от коронавируса.

В интервью площадке Teleprogramma.pro Навка рассказала, что сейчас артисты находятся в нестабильной ситуации. Сложно не переживать, когда тест на коронавирус решает судьбу выступления. Люди учатся жить в постоянной тревожности и неопределенности. Татьяна Навка вспомнила о своем опыте знакомства с коронавирусом, ей не хочется пережить эти страшные дни еще раз. Неприятные эмоции фигуристка испытывает при просмотре печальных новостей и статистики о жертвах болезни. Навка счастлива, что все больше людей прививаются от ковида, и ситуация улучшается.

Источник: teleprogramma.pro