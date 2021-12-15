 

Турецкий суд отпустил двух россиян со столкнувшегося с рыболовецким судном танкера

15.12.2021, 13:54, Новости дня
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Турецкий суд спустя год и 11 месяцев следствия не нашел состава преступления в действиях старпома и боцмана российского танкера-химовоза «Глард-2», в январе 2020 года столкнувшегося с турецким рыболовецким судном. Капитан все еще остается в Стамбуле, сообщил капитан танкера (владельцем является ООО «Самаратрансшиппинг») Александр Кудряшов.

«На прошедшем заседании решение суда было в нашу пользу. Со старпома и боцмана сняли судебное преследование и отпустили. По мне решение будет принято 21 декабря», – передает «Интерфакс» слова Кудряшова.

Напомним, 10 января у берегов Турции российский танкер-химовоз «Глард-2» столкнулся с турецким рыболовецким судном. В результате столкновения три человека из шести находившихся на борту рыболовецкого судна пропали без вести, а само судно затонуло.

ООО «Самаратрансшиппинг» сообщало, что турецкое судно шло с нарушением международных правил предотвращения столкновения судов – без опознавательных знаков и ходовых огней.

Следствие большую часть вины возлагало на рыбаков. Турецкие власти разрешили танкеру продолжить путь, однако капитан, старпом и боцман, несшие вахту в момент столкновения двух судов, остались в Стамбуле до окончания разбирательства.



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