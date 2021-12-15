Скандалы: Свет, вода и медные трубы

Как жители Васильевского острова остались без воды из-за войны двух академий

Из-за аварии во дворе Академии художеств им. Репина на Университетской набережной без воды остался целый жилой квартал на 4-й линии Васильевского острова, 1–3. А это, как оценивают местные, полтысячи жильцов. Инцидент произошел еще 10 декабря, когда подтопило подвал одного из четырех жилых домов. На следующий день на место выехали сотрудники Водоканала, которые констатировали, что труба не их, и посоветовали обратиться «в расположенное по адресу учреждение о решении вопроса».

Коммуникации, не только по холодной воде, но и отоплению с электричеством, у жилых домов оказались общими с Академией художеств. В свое время квартал был образован под различные мастерские и обучающие классы, однако в 90-е часть помещений приватизировали. Жильцы остались «питаться» за счет учебного заведения, которое регулярно выставляло им счет за потребленные услуги. Неразберихи в их отношения добавила и реформа Российской академии художеств, которой с 1997 года руководит академик Зураб Церетели. Она началась в 2013 году и продлилась два года. Из состава РАХ вывели образовательные учреждения, что не обошло стороной и Академию художеств им. Репина — ее передали в ведение Министерства культуры. Так в один момент образовался кластер из трех составляющих — Академии им. Репина, Центра научных учреждений РАХ и жилых домов.

При разделении имущества дома № 1–3 по 4-й линии В.О. были переданы РАХ в оперативное управление. При этом все коммуникации остались завязаны на «Репинке», поэтому и в договорах с ресурсниками она числится как главный абонент, а РАХ и приписанные к нему жители — субабонентами. При этом главного потребителя, который не зависит от остальных, пробитые трубы на «общей территории» на самом деле не касаются, так как он имеет отдельные узлы учета. Собственно, как подозревают жители, их проблемы решились бы быстрее, если бы академия также осталась без воды.

Познать все подводные камни таких отношений помогла недавняя брешь в холодном водоснабжении. После отмашки Водоканала на место прибыли два инженера — один от РАХ, а другой от Академии художеств, и оба стали пенять друг на друга. «В результате из двух главных инженеров один вообще уехал отдыхать, а второй говорит: «Я не могу это ремонтировать, так как это будет нецелевое расходование средств, у меня этой трубы на балансе нет». При этом жильцам ни в туалет не сходить, ни помыться, ни поесть приготовить. Среди них много пожилых, для которых сходить и купить 5-литровую канистру воды — это из разряда невозможного, они просто не донесут», — возмущается жительница Алла.

Обслуживанием коммуникаций в жилых домах, как правило, занимаются управляющие компании, но здесь ее не оказалось. В квитанциях об оплате у жителей в строке исполнители написано непривычное — Российская академия художеств, «Центр научных учреждений Российской академии художеств». Ее жители по-свойски называют «управляйкой», но по факту она таковой не является. В свое время, как сообщил заместитель начальника организации Вадим Тулаев, РАХ обращалась в Министерство культуры с неординарной просьбой — разрешить получить ей лицензию управляющей компании и, вдобавок к культурно-научной деятельности, начать мыть полы и латать трубы. На это там сказали условное «негоже» и отказали.

Сети, как заявил Тулаев, так и остались на балансе Академии художеств как главного абонента, которые он как раз и обязан обслуживать. С этим в учреждении не согласны. Во-первых, как сообщил «Фонтанке» главный инженер Дмитрий, многострадальная труба еще до разделения структур была списана с баланса, а во-вторых, ею должен заниматься потребитель. В свою очередь ректор Академии художеств им. Репина Семен Михайловский заявил, что учреждение окажет помощь зависящим от него жильцам. «Мы же понимаем, что это реальная проблема, вне зависимости от того, чья это ведомственная принадлежность», — сказал он.

Жители свое возмущение уже изложили в обращениях в Государственную жилищную инспекцию, Росимущество, Роспотребнадзор и прокуратуру. Тем временем культурные учреждения уже посвятили в свой конфликт администрацию Василеостровского района. Последняя на днях объявила конкурс для управляющих организаций, победителю которого предстоит окунуться в омут не совсем культурных тяжб.

Мария Долбиш