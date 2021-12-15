Скандалы: Новые хозяева

Как Алишер Усманов отказался от предложения Германа Грефа

Под занавес 2021 года одна из крупнейших в российском интернет-сегменте компаний – VK (бывшая Mail.Ru Group) – стала собственностью «Согаза» и Газпромбанка, полностью перейдя под контроль прокремлёвских структур. Таким образом, основатель холдинга USM Алишер Усманов окончательно покинул высокотехнологичный проект, развитием которого занимался долгие годы. Какие альтернативные конфигурации могла иметь сделка, выяснял «Октагон».

Контролирующей VK компанией является «МФ Технологии» (МФТ). В ноябре и декабре текущего года произошла принципиальная смена собственников акционерного общества. В начале декабря принадлежащий холдингу USM «Мегафон» продал 45 процентов акций МФТ группе «Согаз» (крупнейшие акционеры – близкий к президенту РФ Владимиру Путину бизнесмен Юрий Ковальчук и его семья, а также «Газпром»). Тогда же представители USM сообщили о том, что ещё 9 процентов МФТ, которыми холдинг Усманова владел напрямую, находятся «в сделке с Газпромбанком».

Немногим ранее – в середине ноября – о продаже своего 36-процентного пакета МТФ почти за 13 млрд рублей сообщил Сбербанк. Покупателем также выступил Газпромбанк (его крупнейшие акционеры «Газпром» и некоммерческий пенсионный фонд «Газфонд», на треть принадлежащий «Согазу»), позже передав полученные 45 процентов акций «Газпром-Медиа». Таким образом, фактически семья Ковальчуков и «Газпром» получают 90 процентов МФТ. Оставшиеся 10 процентов «МФ Технологий» остаются у «дочки» Ростеха «РТ-Развитие бизнеса».

Генеральным директором VK назначен сын первого заместителя руководителя Администрации президента (АП) РФ Сергея Кириенко Владимир, ранее занимавший пост первого вице-президента «Ростелекома».

История трёхлетней давности

Несмотря на то что хронологически первым свою долю в VK продал Сбербанк, отдаляться от компании первым начал холдинг USM. Формально Усманов отошёл от дел, связанных с Mail.Ru, три года назад – в конце 2018 года, когда Сбербанк ещё не был акционером МФТ (им он стал в 2019 году, выкупив долю Газпромбанка). Об этом бизнесмен сам напомнил после завершения декабрьской сделки: «Ещё три года назад я и мои партнёры передали право голосовать нашими акциями VK её руководству», – заявил он.

В октябре 2018 года Усманов передал долю в Mail.Ru Group в управление гендиректору холдинга Борису Добродееву. Вместе с ним в совет директоров вошли несколько представителей топ-менеджмента. Тогда, как и сегодня, Усманов объяснил свой шаг тем, что считает важным передать управление высокотехнологичной компанией «более молодому поколению».

Отраслевые эксперты связывали данное решение с попыткой защитить актив на случай наложения на Усманова персональных западных санкций. В холдинге USM это отрицали, подчёркивая, что миллиардер решил «сосредоточиться на e-commerce и развитии проекта с Alibaba».

Так или иначе, можно было предположить, что с российской экосистемой бизнесмен рано или поздно окончательно распрощается, особенно в свете его усилившейся активности на Западе.

Гендиректор и совладелец USM Иван Стрешинский уточнил, что бизнес-стратегия USM теперь будет сфокусирована на «зелёной повестке», которая реализуется в горно-металлургических «Металлоинвесте» и «Удоканской меди». Также, по его словам, «большого внимания» требуют телекоммуникационный бизнес, сопутствующие цифровые проекты и маркировка.

Почему ушёл Сбербанк

Сбербанк, напротив, до последнего о своих намерениях продавать VK не сообщал. Более того, по данным «Октагона», он являлся претендентом на долю USM, вёл активные переговоры с компанией и предлагал более выгодные условия, чем «Согаз». Связано это, вероятнее всего, с тем, что Сбер в последнее время стал активно развивать свою экосистему и интеграция в неё VK стала бы определённым подспорьем.

– Греф (Председатель правления Сбербанка. – τ.) предлагал за долю в VK больше Ковальчуков, но последним удалось убедить продавца. Не последнюю роль в этом сыграла их известная близость к российскому руководству, – говорит источник «Октагона».

По его словам, не получив согласия от USM и поняв, кто будет новым совладельцем VK после завершения сделки между «Мегафоном» и «Согазом», Сбербанк решил избавиться и от своей доли, фактически вернув её Газпромбанку и даже немного на этом заработав (в 2019 году её покупка обошлась Сберу в 11,3 млрд рублей). В Сбербанке и холдинге USM «Октагону» никак не прокомментировали ход переговоров, предшествовавших заключению сделок.

Станет ли легче?

Перспективы VK после смены владельцев, по оценкам аналитиков, не особенно радужные. В текущем году компания продемонстрировала рост чистого убытка. Как говорится в отчёте за третий квартал 2021 года, данный показатель составил 1,4 млрд рублей против чистой прибыли за тот же период 2020 года в 415 млн рублей. Совокупная сегментная выручка VK выросла на 19 процентов до 30,4 млрд рублей.

Акции VK за последний год подешевели более чем в два раза: в середине декабря 2020 года они стоили почти 2,1 тыс. рублей, год спустя – чуть более 900 рублей. После прихода в холдинг Юрия Ковальчука привлекательность VK для внешних инвесторов едва ли улучшится: с 2014 года банкир является фигурантом санкционного списка США. Впрочем, вероятно, теперь IT-холдинг будет больше озабочен развитием на внутреннем рынке. Экспертами, в частности, не исключается, что VK и «Газпром-Медиа» сольются в единую экосистему.

Анна Таволга