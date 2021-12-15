 

“Чтобы мы так жили, как Степушка”, “Как же ты продался”. В сети обсуждают новую рекламу с участием прославленного Спирс кота-блогера

15.12.2021, 13:40, Новости дня
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“Ну что, коты, вот мы и пересекли экватор декабря. Я уже начал праздновать”, – подписали фото авторы блога. Они посвятили пост от имени кота продвижению производителя бокалов. 

“Чтобы мы так жили, как Степушка”, – написали фолловеры.

“Этот кот живет лучше, чем я”, – отреагировали пользователи сети.

“Как же ты продался”, – прокомментировали поклонники Степана.

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Публикация от Степан (@loveyoustepan)

Контекст:

Страницу украинского кота-блогера ведут харьковчане. У Степана также есть свой блог в TikTok.

Он стал всемирно знаменитым после того, как в ноябре 2021 года американская певица Бритни Спирс опубликовала его фото на своей странице в Instagram. На тот момент на его блог было подписано около 619 тыс. фолловеров, а после публикации снимка знаменитостью их количество увеличилось до 877 тыс.

Спустя несколько дней после поддержки со стороны Спирс в блоге Степана появилась реклама сумки от Valentino. “Успех был неизбежен”, – написали тогда поклонники кота. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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