 

Мэрия Харькова показала проект памятника Кернесу

15.12.2021, 13:40, Новости дня
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Над монументом работает скульптор Александр Ридный. Его мастерскую посетил мэр Харькова  Игорь Терехов.

“Было несколько вариантов, и выбрать один из них – сложная задача, потому что Геннадий Адольфович был многогранной личностью. Каждый из проектов, который мы рассматривали, имеет право на жизнь. Памятник должен быть динамичным, ведь суть Геннадия Адольфовича – это постоянное движение, работа, преобразования”, – сказал он.

По словам Терехова, власти выбрали памятник, который “отвечает характеру” Кернеса, он изображен идущим. 

Сначала скульптуру изготовят из глины, окончательный вариант будет отлит в бронзе.

Фото: city.kharkov.ua
Контекст:

Кернес занимал должность мэра Харькова с 2010 года. На местных выборах, которые состоялись 25 октября 2020 года, он был переизбран вновь, набрав 60,34% голосов избирателей. Кернеса объявили мэром Харькова без принесения присяги (в это время он лечился в Германии).

В ночь на 17 декабря 2020-го он скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда “прошила” пуля. С этим было связано тяжелое течение болезни.

23 августа 2021 года в Харькове открыли памятную доску в честь Кернеса, она установлена на здании мэрии. В горсовете заявили, что Ридный подарил ее городу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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