Названы самые “коронавирусные” округа Подмосковья

В Московской области коронавирусная инфекция COVID-19 заразила еще 1739 человек. Об этом свидетельствуют обновленные данные областного оперштаба по ковиду.

Более 100 новых случаев заражения было выявлено в четырех округах: Сергиево-Посадском (203), Дмитровском (121), Домодедово (117) и Люберцах (100). Помимо них напряженная ситуация наблюдается в Королеве, Мытищах, Одинцовском округе и Чехове, в каждом из которых зафиксировали свыше 70 заболеваний, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.