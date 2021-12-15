 

Названы самые “коронавирусные” округа Подмосковья

15.12.2021, 13:30, Разное
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В Московской области коронавирусная инфекция COVID-19 заразила еще 1739 человек. Об этом свидетельствуют обновленные данные областного оперштаба по ковиду.

Более 100 новых случаев заражения было выявлено в четырех округах: Сергиево-Посадском (203), Дмитровском (121), Домодедово (117) и Люберцах (100). Помимо них напряженная ситуация наблюдается в Королеве, Мытищах, Одинцовском округе и Чехове, в каждом из которых зафиксировали свыше 70 заболеваний, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.



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