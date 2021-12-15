 

Мнение: Разноцветные браслеты

15.12.2021, 13:22, Разное
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Все очень интересуются – что будет “после победы” над коронавирусом. В этом плане самое познавательное – смотреть на “образцовые государства” – те, которые уже как бы “победили”. Особо интересен Израиль (они отчитались за последнюю неделю всего о 14 умерших “от короны”, то есть в среднем 2 в день, заражений у них также практически нет – менее 1000 в день). И вот:

“Посетителям, предъявившим “зеленый паспорт”, на входе в торговый центр будет выдаваться специальный браслет, цвет которого будет меняться ежедневно.
Вход во все магазины ТЦ кроме жизнеобеспечивающих будет возможен только с браслетом.
Эти решения вступят в силу после утверждения правительством и должны быть затем подтверждены комиссией Кнессета по законодательству”.

За подтверждением, понятно, дело не станет.

Соответственно, уже можно с достаточной уверенностью говорить о том, когда “эпидемия” будет закончена в мировом масштабе: тогда, когда куаркодизация в мировом масштабе будет в основном закончена, а куар-кодами (“зелеными пассами”) снабдят 80-90% населения и выдрессируют как следует – какого цвета браслеты в какой день носить и т.д. Израиль прокладывает путь!

Пока дрессировка в “развитых странах” в разгаре, а Россия преступно отстает – тут еще даже не всех посадили в клетку. Тот случай, когда традиционное российское отставание “от прогресса” можно только приветствовать.

“Проблема” России с точки зрения адептов Нового Мирового Порядка состоит, пожалуй, в том, что для нас все вводимые меры – не в новинку, это всё – “хорошо забытое старое”; в определенном смысле нынешний “прогресс” для России – как раз регресс, возвращение в знакомую клетку; во всем мире одновременно строится СССР-2.0., но у нас это всё уже было и вполне узнаваемо – пусть все было на гораздо худшей элементной базе. Соответственно, у россиян, даже в обход сознания, включаются механизмы сопротивления и обхода социалистических норм, отработанные поколениями предков.

Но и обольщаться не надо: поколения предков наработали не только механизмы обхода, но и механизмы подчинения – которые, увы, тоже включаются на глазах.

Источник: Размышления вольного социолога



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