 

После пожара в неиспользуемом здании в Москве нашли тела двух погибших

15.12.2021, 13:10, Новости дня
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В неэксплуатируемом здании в центре столицы после пожара нашли тела двух человек, сообщили в ГУ МЧС по городу.

«Тела двух человек обнаружены при разборке завалов после ликвидации пожара в неэксплуатируемом здании на Таганской улице. Один человек пострадал и был спасен пожарными», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Причина, по которой люди погибли, устанавливается.

Источник агентства отмечал, что здание было возведено в 1936 году, сейчас оно не эксплуатируется.

Площадь возгорания составляла 50 кв. метров.



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