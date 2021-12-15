После пожара в неиспользуемом здании в Москве нашли тела двух погибших

В неэксплуатируемом здании в центре столицы после пожара нашли тела двух человек, сообщили в ГУ МЧС по городу.

«Тела двух человек обнаружены при разборке завалов после ликвидации пожара в неэксплуатируемом здании на Таганской улице. Один человек пострадал и был спасен пожарными», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Причина, по которой люди погибли, устанавливается.

Источник агентства отмечал, что здание было возведено в 1936 году, сейчас оно не эксплуатируется.

Площадь возгорания составляла 50 кв. метров.