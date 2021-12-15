После пожара в неиспользуемом здании в Москве нашли тела двух погибших
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В неэксплуатируемом здании в центре столицы после пожара нашли тела двух человек, сообщили в ГУ МЧС по городу.
«Тела двух человек обнаружены при разборке завалов после ликвидации пожара в неэксплуатируемом здании на Таганской улице. Один человек пострадал и был спасен пожарными», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Причина, по которой люди погибли, устанавливается.
Источник агентства отмечал, что здание было возведено в 1936 году, сейчас оно не эксплуатируется.
Площадь возгорания составляла 50 кв. метров.
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