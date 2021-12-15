Бывшая соратница Закаева вернулась в Чечню по приглашению Кадырова

Бывшая участница боевых действий в Чечне, экс-соратница так называемого эмиссара чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева Рубати Мицаева вернулась на родину по приглашению главы региона Рамзана Кадырова, сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев.

«Сегодня вместе с дорогими братьями встретил в аэропорту Рубати Мицаеву. Она покинула регион в 2003 году и впервые за прошедшие годы вернулась на родную землю», – передает РИА «Новости» сообщение Дудаева.

Министр рассказал, что Мицаева вернулась в Чечню по приглашению Кадырова. Более месяц назад она присоединилась к прямому эфиру в Instagram Кадырова с депутатом парламента Чечни Магомедом Ханбиевым, в ходе которого попросила разрешения вернуться на родину.

Предполагается, что Закаев с 1995 по 2000 год принимал активное участие в организации на территории РФ вооруженных групп, одну из которых, численностью до 1,5 тыс. человек, возглавлял лично. В 2003 году британский суд после многомесячного рассмотрения запроса Генпрокуратуры РФ отказал в экстрадиции Закаева, а вскоре ему был предоставлен статус беженца и вид на жительство в Великобритании.

Напомним, в феврале 2016 года глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись встречи с семьей бывшего лидера чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева, объявленного в международный розыск российскими правоохранительными органами по обвинению в терроризме.