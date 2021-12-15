 

В юридических вузах предложили открыть кафедры цифрового права

15.12.2021, 13:10, Новости дня
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Декан НИУ ВШЭ Виноградов предложил готовить специалистов в области цифрового права, кафедры предполагается открыть в юридических вузах и факультетах.

«Под влиянием тех меняются все сферы общественной жизни. Меняются общественные отношения, появляются новые вызовы. Надо готовить специалистов, которые на эти вызовы смогут ответить. Поэтому сегодня важно, чтобы юридические вузы задумались об открытии профильных структурных подразделений для развития цифрового права и подготовки специалистов цифровой трансформации. Буквально на днях в Высшей школе экономики, на факультете права был открыт профильный департамент цифрового права. У нас давно уже существует магистерская программа по цифровому праву и в дополнение к этой магистерской программе по цифровому праву, ВШЭ пользуясь правами создавать собственные стандарты образовательные, со следующего года мы объявили набор по специальному бакалавриату. Это будет цифровой юрист – специальное направление, которое собственно и должно готовить специалистов для цифровой трансформации» – передает его слова «Газета.ru».

Предложение Виноградова поддержали и представители МГУ, МГИМО и Уральского государственного юридического университета.

14 декабря в Москве состоялось первое заседание экспертной дискуссионной площадки по вопросам защиты прав человека в цифровой среде. В мероприятии приняли участие представители различных отраслевых организаций, ведущих российских вузов, органов исполнительной власти. Эксперты обсудили актуальные вопросы защиты прав человека в цифровой среде, а также необходимость государственного регулирования цифрового пространства.

Ключевыми вопросами встречи стал поиск баланса в вопросе определения границ цифровых прав граждан, регулирование искусственного интеллекта, защита персональных данных с учетом появления метавселенных, аватаров и массового использования биометрии.

Открывая заседание дискуссионной площадки, в котором приняли участие ведущие российские ученые и эксперты, изучающие вопросы цифрового права, директор Института развития интернета Алексей Гореславский отметил, что стремительное развитие цифровых технологий изменило многие сферы жизни, однако правовое регулирование этой сферы объективно отстает.

«В рамках дискуссионной площадки в течение обозримого срока мы сможем прийти к конкретным предложениям в законодательство по регулированию прав граждан в цифровой среде», – сказал он.

По итогам работы экспертной дискуссионной площадки принято решение сделать ее работу постоянной для выработки предложений в законодательство, а также создать рабочие группы по ключевым направлениям.



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