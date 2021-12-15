 

Что лучше не дарить женщинам – подскажет гороскоп: худшие подарки для представительниц разных знаков зодиака

15.12.2021, 13:09, Разное
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Выбирать подарки — непростая задача. Здесь важно угадать с презентом и сделать так, чтобы вещь понравилась адресату. Как это сделать? Можно взять на вооружение данные астрологов. Вот какие подарки не стоит дарить женщине в соответствии с ее знаком зодиака.

Овен

Женщина-Овен не обрадуется подарочной карте того или иного магазина одежды. Зато ей понравится билет в театр или спа-салон. Но при условии, что вы пойдете в эти заведения вместе и сможете разделить с ней этот опыт.

Телец

Подарочные косметические наборы — это то, что может огорчить женщину-Тельца. Она предпочитает сама выбирать те уходовые средства, которые ей нужны.

Близнецы

Женщина-Близнецы не обрадуется комплекту нижнего белья от избранника, ведь такой подарок сделает счастливее мужчину, но не ее. Она предпочла бы что-то теплое и уютное, что можно было бы надеть в холодное время года.

Рак

Женщина-Рак может всерьез обидеться, если вы подарите ей абонемент в тренажерный зал. Она расценит это как намек на неидеальную фигуру, которая срочно нуждается в коррекции. Зато ей понравится подарочная карта в магазин косметики.

Лев

Женщина-Лев по гороскопу никогда не обрадуется просто деньгам в конверте. Она ожидает от избранника, чтобы он пригласил ее на романтический ужин, например, и там потратил на нее деньги.

Дева

Хотя женщина-Дева и практична, но подарков в виде чашки и кофе точно не оценит. Лучше подарите ей бутылку дорогого вина с эксклюзивными персонализированными бокалами.

Весы

Женщина-Весы не очень обрадуется новогодним украшениям или подаркам с новогодним принтом, ведь после праздников они потеряют актуальность. Лучше презентуйте пижаму, которую она сможет носить целый год.

Скорпион

Не дарите женщине-Скорпиону книги по психологии, это заставит ее усомниться в себе. Лучше подарите книгу ее любимого автора с автографом.

Стрелец

Женщина-Стрелец не оценит презента в виде ароматизированной свечки. Зато ей точно понравятся какие-то модные новые духи.

Козерог

Не дарите цветы, ведь они вскоре завянут. Прагматичной женщине-Козерогу больше придутся по душе украшения, бижутерия.

Водолей

Женщина-Водолей не обрадуется открытке, тем более с готовыми напечатанными пожеланиями. Лучше сочините стихотворение самостоятельно. Это она точно оценит. А если нет такого таланта, то подарите книгу со стихотворениями какого-нибудь автора.

Рыбы

Женщина-Рыбы любит украшения, бижутерию, но только не такие, как носят все. Она очень обрадуется, если получит в подарок персонализированную вещь. Например, с выгравированными инициалами.



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