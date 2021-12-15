Скандалы: «Менты собирают данные с большинства форумов»

Как изменился российский даркнет после расследования об отравлении Навального

В конце 2020 года вышло расследование об отравлении политика Алексея Навального. Это событие могло стать основным триггером для беспрецедентного давления силовиков на российский сегмент даркнета. На практике же все развивалось неоднозначно. Крупные поставщики самых разных теневых услуг, в том числе киллеры, уже год пропадают с форумов. Цены на услуги пробива выросли в разы.

Правда, стоимость «госпробива», которым занимаются коррумпированные правоохранители, осталась на прежнем, низком уровне. Кроме того, российское государство «артелью» с мессенджером Telegram объявило вендетту ботам, которые хранят терабайты персональных данных россиян.

Локаут «биржи убийц» и оружейной лавки

Середина мая, 2021 год. Безмятежность теплого весеннего вечера нарушило оповещение в секретном чате Telegram.

«Либерти повязали, слышали? Вы брали у него интервью», — такое сообщение корреспондент Daily Storm получил от бизнесмена с одного из теневых форумов. Дилер попросил не указывать его никнейм.

Годом ранее Daily Storm поговорил с крупными поставщиками нелегальных услуг: торговцем оружием, скрывающимся под псевдонимом Liberty-guns (Либерти) и специалистом по силовым акциям и пробиву с ником Kopbito (Корыто).

Профиль Liberty-guns действительно прекратил свою деятельность на даркнет-форумах. В сентябре 2021 года, спустя несколько месяцев после задержания Либерти, в СМИ появилась информация об аресте теневого бизнесмена Корыто.

«Биржа убийц. Таких в даркнете немало. Но выйти на создателей почти невозможно. Поимка Сергея Магданова, предполагаемого организатора интернет-платформы для киллеров, — уникальная спецоперация», — произносит диктор новостного сюжета телеканала РЕН ТВ, где демонстрируются кадры задержания преступника.

В репортаже также показан профиль пользователя на одном из теневых форумов, который, по версии следствия, принадлежит 38-летнему жителю Ижевска Сергею Магданову. Отчетливо виден никнейм: Kopbito (Корыто).

В даркнете Магданов «организовал площадку, где размещались заказы на убийства, а также торговали оружием и боеприпасами», — такую версию выдвигает СКР. В интервью Daily Storm Корыто говорил, что специфика его работы («силовые акции») действительно подразумевает заказные убийства. Поймать его удалось в результате совместной спецоперации СКР, ФСБ и МВД, писал «Коммерсантъ». Правоохранители вышли на него, расследуя убийство супругов во Владимире. Оно было совершенно в 2020 году. Оказалось, что семейную пару заказали конкуренты по наркобизнесу.

«Корыто именно разрабатывали, спланированная операция под него», — сообщил Daily Storm источник, информированный о деталях спецоперации, связанных с поиском его цифровых следов.

18 мая Корыто в последний раз заходил на форум, где он вел дела. Спустя неделю его «биржа» официально приостановила прием заказов и трдоустройство новых сотрудников. На связь в мессенджере Корыто перестал выходить в начале июня, а уже в середине месяца форумчане забили тревогу, уточняет коллега Корыта по теневому бизнесу. Попытка залечь на дно, судя по всему, оказалась безуспешной.

Старожил и дилер теневого-форума R*****, пожелавший не раскрывать свой никнейм, сообщил Daily Storm, что Либерти и Корыто — далеко не единственные, кто попал в руки правоохранителей именно в 2021 году.

«До этого года с русскоязычных [даркнет-]форумов намного меньше людей пропадало. Давление на наш рынок заметно усилилось, за даркнет плотно взялись», — подытожил источник.

Импульсом для активной работы силовиков по даркнету могло стать прошлогоднее расследование Bellingcat (СМИ, выполняющее функции иностранного агента), The Insider (СМИ, выполняющее функции иностранного агента) и CNN об отравлении оппозиционного политика Алексея Навального. В процессе работы над расследованием его авторы воспользовались услугами пробивщиков, работающих по России. Например, они заказывали у «пробивал» биллинги и информацию о перелетах предполагаемых сотрудников ФСБ.

Тогда же Daily Storm подробно писал о технических деталях этого расследования. Источники в разговоре с корреспондентом утверждали, что из-за общественного резонанса российский рынок даркнета изменится. А сотрудники правоохранительных органов напрямую утверждали, что пробивщиков начнут «искать и мочить».

Расследование с неочевидным воздействием

По злой иронии судьбы именно бизнесмен Корыто, комментируя громкое расследование, говорил Daily Storm, что особого влияния на теневой рынок оно не окажет.

«Давление на всех нас усилилось, — сетует крупный пробивщик Colombo. — Это проявляется в задержаниях коллег, в повышенном внимании СМИ и блогеров к нам, количестве сотрудников [правоохранительных органов] на форумах».

По словам Colombo, отследить точное количество задержанных поставщиков теневых услуг за 2021 год невозможно — «они потом не отписываются». А вот увеличение активности силовиков на форуме отследить реально:

«Менты парсят (собирают данные. — Примеч. Daily Storm) большинство форумов, — рассказывает теневой бизнесмен, пожелавший «не светить» свой никнейм. — Для анализа постов и другой полезной информации. Они регистрируют множество ботов, которые автоматически гуляют по ссылкам, просматривают профили. Да и для контрольных закупок менты готовят аккаунты. Когда они не так давно ловили одного оружейника, у них был прокачанный аккаунт на [форуме] R****».

Администраторы теневых ресурсов стараются зафиксировать подобные действия правоохранителей, утверждает старожил одного из даркнет-форумов.

Daily Storm писал, что несколько лет назад фирма арестованного в Швейцарии Владислава Клюшина «М13» могла разрабатывать подобную систему «индексации даркнета» с помощью ботов. Подобный инструментарий есть сразу у нескольких российских IT-компаний, которые занимаются расследованием киберинцидентов, уточняет в разговоре с Daily Storm источник из ИБ-сферы.

Тот факт, что давление на рынок даркнета усилилось после выхода расследования об отравлении Навального в разговоре с Daily Storm подтверждает источник в правоохранительных органах:

«Установка такая точно есть. И понятно, после каких событий (выхода материала об отравлении. — Примеч. Daily Storm)».

Правда, по словам собеседника, чрезмерное давление силовиков может привести к неожиданному результату:

«10 процентов [теневых бизнесменов и их сотрудников] посадят, 40 процентов уйдет, испугавшись. На рынке будет временный дефицит. Тогда оставшиеся 50 процентов полностью перейдут на крипту [криптовалюту] и повысят цены. Таким образом рынок станет закриптованным, безопасным и хорошо рентабельным».

Источник считает, что в итоге на рынке останутся только дорогостоящие целевые пробивы. Они подразумевают расширенное досье с данными о цели поиска и анализ этих данных. А нишу недорогого пробива, где от заказчика не требуется перевод его активов в крипту, уже занял многомиллионный рынок Telegram-ботов, считает собеседник. Например, аудитория бота «Глаз бога» составляет более 23 миллионов человек.

Тенденцию к полному переходу на криптовалюты и прекращение использования, например, QIWI-кошельков, в разговоре с Daily Storm подтверждает старожил и крупный дилер форума R****:

«QIWI используют в основном пробивщики и те, кто предоставляет «серые», не «черные» услуги. Эта система до сих пор в ходу, но спросом пользуется заметно меньшим, чем в прошлом году. А [финансовые] операции внутри крупных форумов уже все в крипте».

Цены на пробив в этом году уже достигли исторического максимума. В начале декабря основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян выпустил исследование-обзор рынка пробива за 2021 год. Выяснилось, что с 2020 года максимально (в четыре раза) подорожала информация о счетах и транзакциях граждан. Цена пробива абонентов операторов сотовой связи выросла с прошлого года почти на 60%.

«Резкий рост цен произошел в одном секторе — банковском, — уточняет в разговоре с Daily Storm Ашот Оганесян. — Банки начали принимать меры по борьбе с инсайдерами: внедрять DLP-системы, жестко реагировать на попытки доступа к данным, устраивать контрольные закупки в даркнете. И это подействовало, хотя и не до конца».

Цена пробива по государственным базам, доступ к которым имеют только силовики, как ни странно, не изменилась, говорится в исследовании. В целом цены на «госпробив» остаются на довольно низком уровне. Сотрудник правоохранительных органов в разговоре с Daily Storm попробовал объяснить этот казус:

«В правоохране нет нормальных систем логирования. Они старые, никто их не может уже доделать. А ведь именно в лог, журнал, и должна идти запись: какой сотрудник кого именно проверял. Системы проверки физлиц до сих пор основаны на DOS. А аккаунты от более крутых систем раздают по одному на целый отдел. То есть одной учеткой 30 человек могут пользоваться. Эти сотрудники, по идее, сами себя и записывают в журнал. Иногда забивают и не записывают. А чаще всего пишут как придется, по памяти, перед какой-то грядущей проверкой».

Логи — это файлы, содержащие системную информацию работы сервера или компьютера, в которые вносятся определенные действия пользователя или программы.

О существовании такой проблемы говорит и Ашот Оганесян. В силовых структурах зачастую нет нормальных процедур для получения сотрудником личного доступа к информационным системам, добавил специалист. В результате целые отделы сидят под логином начальника или вообще давно уволенного коллеги. В таком случае логировать что-то бесполезно в принципе, считает эксперт.

«Силовики, зачастую, предпочитают заметать подобные проблемы под ковер, — уточняет Оганесян. — Тут смешивается множество факторов: и корпоративность в отношении критики, и слабое понимание информационных технологий генералами, и специфика госзакупок в IT-сфере: когда средства, выделенные на повышение безопасности, тратятся на сомнительные решения».

В полиции, в свою очередь, считают, что утечки персональных данных россиян «уходят далеко не из МВД», а из коммерческих организаций.

Вендетта ботам

Массовое удаление Telegram-ботов для пробива людей администрацией мессенджера тоже началось в 2021 году. До этого боты спокойно работали в мессенджере на протяжении нескольких лет.

«В течение всего 2020 года из самых разных ведомств руководителям силовых структур шли данные об угрозах и возможных последствиях как от самих ботов, так и от репрессивных методов борьбы с ними, — рассказывает Daily Storm осведомленный источник. — Но руководству было ***** [все равно]. Пока не вышел ролик Навального про дворец. Блокировки ботов точно связаны с его последними [на момент начала 2021 года] роликами».

12 марта 2021 года Telegram по требованию Роскомнадзора удалил сразу несколько крупных ботов для пробива, включая «Глаз бога» и SmartSearchBot. Позднее был заблокирован старейший бот AVInfo. Именно его журналисты Bellingcat (СМИ, выполняющее функции иностранного агента) использовали еще в 2018 году для получения дополнительной информации о предполагаемом сотруднике ГРУ Анатолии Чепиге («Руслане Боширове»). В декабре Telegram удалил бот Himera.

Однако создатели ботов придумали выход из ситуации: они создают боты-«зеркала», полностью дублирующие функции удаленного. В течение года администрация Telegram периодически удаляла и «зеркала», но быстро создавались новые копии, доступные по другой ссылке.

Прессингу подверглись и люди, стоявшие за разработкой ботов. 7 апреля у создателя «Глаза бога» Евгения Антипова прошли обыски, правоохранители выламывали дверь в квартиру программиста. После этих событий он стал публичной персоной, дал множество интервью. В одном из них он заявил, что «дает бесплатный доступ [к боту] всем силовикам».

Сотрудники правоохранительных органов регулярно пользуются Telegram-ботами: зачастую им легче заплатить за бот небольшие «отступные», чем прорываться через бюрократическую машину к официальным базам данных.

Отступники по незнанке

«Карающая длань» государства настигла и «кротов» — коррумпированных полицейских и пробивщиков, которые помогли команде Алексея Навального и журналистам-расследователям получить информацию о предполагаемых сотрудниках ФСБ. Сами «кроты» вряд ли догадывались, кому именно продают информацию.

29 декабря 2020 года, спустя две недели после выхода расследования об отравлении политика, был найден первый подозреваемый. В Следственном управлении СКР по Самарской области возбудили уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями сотрудником самарского ОМВД Кириллом Чупровым. По версии следствия, он предоставил информацию из системы «Розыск-Магистраль», которая касалась авиаперелетов предполагаемых сотрудников ФСБ.

Кирилла Чупрова отправили под домашний арест. А спустя несколько месяцев руководителям самарского ОМВД вынесли предупреждение о неполном служебном соответствии, сообщала Baza.

В марте 2021 года в Санкт-Петербурге было возбуждено уголовное дело, предположительно, в отношении майора полиции Романа Гладышева. По версии следствия, в системе «Розыск-Магистраль» Гладышев якобы нашел и передал некоему «неустановленному лицу» информацию о рейсе, которым Алексей Навальный 20 августа летел из Томска в Москву. Во время этого рейса Навальному стало плохо, самолет пришлось посадить в аэропорту Омска.

А месяц назад, в ноябре, сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве трех «пробивщиков», сообщала Baza, а затем — ТАСС. По информации издания, они подделали полицейские удостоверения и постановления Хамовнического суда и с помощью этих документов получили биллинг предполагаемых сотрудников ФСБ, летавших с Навальным. Ими оказались трое «частных детективов»: Петр Катков, Александр Зеленцов, в прошлом — полицейский, и Игорь Зайцев, фитнес-тренер, который из-за пандемии решил сменить род деятельности.

P.S.

8 декабря 2021 года Роскомнадзор заблокировал сайт проекта Tor, откуда можно скачать браузер. Tor browser — основной инструмент для «входа» в даркнет. Два года назад Россия вышла на первое место в мире по числу пользователей Tor: порядка 600 тысяч российских юзеров ежедневно.

Даниил Беловодьев