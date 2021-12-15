 

В Борисполе пограничники отказали во въезде россиянину, который заявил, что работал в “команде Путина” и был агентом спецслужб РФ

15.12.2021, 12:56, Новости дня
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Иностранец прибыл в столичный аэропорт рейсом из Абу-Даби. На контроле он предоставил паспорт 45-летнего гражданина РФ, однако уверял, что это “документ прикрытия”. Цель визита в Украину и контакты людей, к которым направлялся, он назвать не мог.

“Видимо, почувствовал, что разговор с пограничником идет не совсем гладко. Так что решил выложить “все как есть”. Мужчина признался: за его плечами – несколько лет службы в ФСБ и ГРУ России, работал в “команде Путина”, и ждал своей заслуженной и обещанной награды – медали “героя России”. Но его обманули”, – говорится в сообщении.

Помимо этого, мужчина утверждал, что на него начали совершать атаки, поэтому он решил просить помощи у украинских спецслужб.

Проверять “заявления” россиянина пограничники не стали.

“Поэтому вернулся без пяти минут “герой России” обратным рейсом в Абу-Даби”, – отметили в Госпогранслужбе.

ВИДЕОВидео: Державна прикордонна служба України / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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